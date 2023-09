Unterschächen Unfall auf der Klausenstrasse fordert ein Todesopfer und einen Schwerverletzten Am Freitagabend kollidierten in Unterschächen zwei Motorradfahrer. Ein Fahrzeug fing dabei Feuer, der Fahrer verstarb noch auf der Unfallstelle.

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Freitagabend kurz vor 19.30 Uhr auf der Klausenstrasse in Unterschächen. Wie die Kantonspolizei Uri mitteilt, forderte der Unfall zwischen zwei Motorradfahrern ein Todesopfer und einen Schwerverletzten.

Gemäss Mitteilung fuhr ein Motorrad mit Urner Kontrollschildern in Richtung Klausenpasshöhe, während ein Motorrad aus dem Kanton Schwyz in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Die Polizei geht davon aus, dass es in einer kurvenreichen und engen Passage zwischen den Weilern Schilt und Unter Balm in einer Linkskurve zu einer seitlich-frontalen Kollision kam.

Durch die Kollision seien beide Motorradfahrer zu Fall gekommen, wobei das Motorrad mit Urner Kennzeichen Feuer fing. Der Fahrer sei noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen. Der Fahrer des Motorrades aus dem Kanton Schwyz wurde schwer verletzt mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen, die Leitung obliegt der Staatsanwaltschaft Uri. Die Klausenstrasse war am Freitagabend für die Sachverhaltsaufnahme und die Bergungs- und Instandstellungsarbeiten während rund sechs Stunden gesperrt.

Neben der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft standen auch die Rega, der Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri, die Feuerwehr Unterschächen, das Forensische Institut Zürich, der Unterhaltsdienst der Baudirektion, ein Abschleppunternehmen und das Care-Team Uri im Einsatz. (sig)