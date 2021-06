Unterschächen Zwei Töffunfälle am Klausenpass Am Samstagnachmittag kam es auf der Klausenpassstrasse zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen sich zwei Personen verletzten.

Auf der Klausenpassstrasse kam es am Samstag zu zwei Unfällen. Bild: Schweiz Tourismus

(chi) Wie die Urner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, fuhr am Samstagmittag ein Personenwagenlenker aus dem Kanton Zürich, gefolgt von einem Urner Motorradlenker, von der Passhöhe in Richtung Unterschächen. Gemäss den ersten Erkenntnissen musste der Personenwagenlenker aufgrund eines überholenden Fahrzeuges, welches in der Gegenrichtung unterwegs war, seinen Wagen stark abbremsen. Dies bemerkte der nachfolgende 26-jährige Motorradfahrer zu spät. Er prallte in der Folge gegen das Heck des Zürcher Fahrzeuges und verletzte sich leicht. Er wurde ins Spital geflogen. Die beiden Insassen des Personenwagens blieben unverletzt.

Der Sachschaden an den beiden beteiligten Fahrzeugen beträgt in diesem Fall rund 15'000 Franken.

Zweiter Unfall am späten Nachmittag

Rund vier Stunden später ereignete sich, einige Kilometer talwärts, ein zweiter Unfall. Gegen 16:50 Uhr fuhr ein ebenfalls 26-jähriger Motorradfahrer aus dem Kanton Schwyz mit seiner Maschine talwärts. Im Bereich der «Frittertalkurve» verbremste er sich und kam zu Fall. Sein Motorrad rutschte nach dem Sturz auf der Strasse in ein korrekt entgegenkommendes Fahrzeug mit Thurgauer Kontrollschildern.

Der Schwyzer Motorradlenker verletzte sich bei diesem Selbstunfall und wurde mit unbestimmten Verletzungen ebenfalls ins Kantonsspital Uri überflogen. Die Fahrerin des entgegenkommenden Wagens zog sich keine Verletzungen zu. Der Sachschaden am Motorrad und am Personenwagen kann noch nicht beziffert werden.