Unterschächen/Erstfeld Töfffahrerin und E-Bike-Lenkerin bei Stürzen schwer verletzt Eine 18-jährige Lernfahrerin hat auf der Klausenstrasse die Kontrolle über ihr Motorrad verloren und hat sich beim Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Eine 77-jährige E-Bike-Fahrerin ist beim Queren der Gotthardstrasse gestürzt und wurde dabei ebenfalls schwer verletzt.

Zwei Motorradfahrer waren am Samstagabend, 4. September, gegen 19 Uhr, vom Klausenpass herkommend in Richtung Unterschächen unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle Äbnet, kurz vor Urigen, verlor die an zweiter Stelle fahrende 18-jährige Lernfahrerin in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Motorrad, wie die Kantonspolizei Uri am Sonntag mitteilte. Die Töfffahrerin geriet ins rechtsseitige Wiesland, stürzte nach einigen Metern und schlitterte zusammen mit ihrem Motorrad noch einige Meter, bevor sie schwer verletzt zum Stillstand kam.

Die junge Frau wurde vor Ort durch Passanten erstbetreut, bevor der Rettungsdienst sowie ein Team der Rega die Erstversorgung übernahmen. Die verunfallte Lenkerin wurde durch die Rega in ein Zentrumsspital überflogen. Am Motorrad entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 1500 Franken. Im Einsatz standen der Rettungsdienst Kantonsspital Uri, die Rega, ein privates Abschleppunternehmen sowie die Kantonspolizei Uri.

Ohne Dritteinwirkung kopfüber vom E-Bike gestürzt

Ebenfalls am Samstag war eine 77-jährige Lenkerin gegen 13.30 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Gotthardstrasse in Richtung Schattdorf unterwegs. Auf Höhe der Liegenschaft Gotthardstrasse 164 in Erstfeld beabsichtigte sie gemäss Polizeimeldung, die Fahrbahn zu überqueren, um zu einem gegenüberliegenden Ausstellplatz zu gelangen. Beim Überfahren des linksseitigen, noch nicht vollständig asphaltierten Trottoirs, stürzte sie ohne Dritteinwirkung kopfüber von ihrem Bike.

Beim Aufprall auf dem Boden zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Sie wurde vor Ort durch Drittpersonen betreut und anschliessend durch den Rettungsdienst Kantonsspital Uri in Spitalpflege überführt. Am E-Bike entstand ein Sachschaden von rund 400 Franken. (zim)