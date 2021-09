Unterschächen/Realp Zwei Verletzte bei Unfällen mit Motorrädern auf Urner Strassen Bei einem Auffahrunfall auf der Klausenstrasse ist ein 12-jähriger Junge leicht verletzt worden. Ein Töfffahrer, der bei einem Überholmanöver zu Sturz kam, wurde mit erheblichen Verletzungen von der Rega ins Spital überflogen.

Am Sonntag, fuhren ein Autolenker und ein Töfffahrer kurz nach 15.15 Uhr auf der Klausenstrasse talwärts. Im Bereich Ribi musste der Autolenker sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen, wie die Kantonspolizei Uri am Montag mitteilte. Dies erkannte der nachfolgende Motorradfahrer zu spät und kollidierte mit dem Heck des Autos. Dabei kamen er und sein Beifahrer zu Fall. Der 12-jährige Beifahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst Uri in ein ausserkantonales Spital überführt. Der Sachschaden beträgt laut Polizeiangaben rund 9000 Franken.

Das komplett zerstörte Motorrad. Bild: Kapo Uri (Realp, 5. September 2021)

Gleichentags fuhr ein Motorradlenker kurz vor 16.45 Uhr auf der Furkastrasse Richtung Passhöhe. Im Bereich des alten Hotels Galenstock setzte er zum Überholen eines voranfahrenden Autos an. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges bog der Lenker zu knapp vor dem Auto ein und kollidierte seitlich mit der Front des Autos. In der Folge machte das Motorrad eine unkontrollierte Lenkbewegung und kollidierte mit einem Randstein auf der linken Strassenseite. Der Töfffahrer kam zu Fall und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Er wurde durch die Rega ins Kantonsspital Uri überflogen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 19'000 Franken. (zim)