Umweltverbände sammeln in Altdorf Unterschriften Für die Volksinitiative für Biodiversität und Landschaft gehen am Samstagmorgen, 24. August, Aktive auf Unterschriftensammlung.

(pd/RIN) Diesen Frühling haben die vier grossen Natur- und Umweltverbände Pro Natura, BirdLife Schweiz, Stiftung Landschaftsschutz und Schweizer Heimatschutz zwei Volksinitiativen für Biodiversität und Landschaft lanciert.

Die «Biodiversitätsinitiative» fordert mehr Flächen und Geld für die Natur und einen besseren Schutz von Landschaft und baukulturellem Erbe. Die «Landschaftsinitiative» will der Verbauung naturnaher Flächen und des Kulturlandes ausserhalb der Bauzonen klare Grenzen setzen.

Sammelaktion findet auf dem Unterlehn statt

Zwei Drittel der Unterschriften sind seither gesammelt worden. Morgen Samstag geben Aktive an über 40 Orten in der ganzen Schweiz nochmals Schub und machen Druck auf die Politik – so auch in Altdorf. Die Unterschriftensammlung auf dem Unterlehn findet von 9.30 bis 11.30 Uhr statt.