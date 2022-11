Kanton Uri Winterhilfe unterstützte 600 Personen Das Hilfswerk konnte im vergangenen Geschäftsjahr über 120'000 Franken auszahlen.

Der Vorstand der Winterhilfe Uri (von links): Landrat Samuel Bissig-Scheiber (ehrenamtlicher Geschäftsführer), Erika Indergand, Alt Ständerat Isidor Baumann (Präsident), Claudia Tresch-Rey, Käthy Russi Gri-soni, Max Horat.

Die Winterhilfe Uri hielt kürzlich ihre Mitgliederversammlung ab. Der Präsident, alt Ständerat Isidor Baumann, begrüsste die Versammlung mit den Worten: «Die Winterhilfe Uri ist die letzte Masche im Netz für armutsbetroffene Urnerinnen und Urner. Wir können dort unterstützen, wo anderen Organisationen oder den Sozialdiensten die Hände gebunden sind.»

Die Winterhilfe Uri konnte im vergangenen Geschäftsjahr 121856 Franken an Unterstützungsgeldern zugunsten von Urnerinnen und Urnern ausbezahlen, die infolge von Schicksalsschlägen in finanzielle Not geraten sind. Insgesamt bearbeitete die Winterhilfe 228 Gesuche und konnte mit ihren Finanzhilfen rund 600 Personen im Kanton Uri unter die Arme greifen. Beiträge an die Musikschule und Schulausrüstungen von Kindern und Jugendlichen oder auch Gesundheitskosten wie Zahnspangen oder andere Behandlungen sind Beispiele für die vielfältige Unterstützung der Winterhilfe Uri.

Die Unterstützungsleistungen konnte die Winterhilfe dank einem starken Spendenergebnis von 80963 Franken und den Beiträgen der Winterhilfe Schweiz von über 60'000 Franken finanzieren. Das Jahresergebnis von einem Plus von rund 15'000 Franken konnte einzig aufgrund ausserordentlicher Spendeneingängen erreicht werden. Einerseits erhielt die Winterhilfe Uri zwei Nachlässe in der Höhe von total 25'000 Franken und andererseits spendete die Urner Maturaklasse des Jahres 1971 über 6000 Franken.

Organisationsentwicklung bald abgeschlossen

Die Winterhilfe Uri hat vor zwei Jahren eine Organisationsentwicklung eingeleitet, die nun bald abgeschlossen werden kann. Einerseits wurde die Zusammenarbeit mit den sozialen Organisationen des Kantons Uri intensiviert. So wurde die Gesuchseinreichung deutlich vereinfacht und standardisiert. Andererseits wurden die internen Prozesse digitalisiert und dadurch auch vereinfacht. Ein bevorstehender wichtiger Schritt ist die Schaffung einer 20-Prozent-Stelle in der Administration. Mit diesem Schritt wird die Winterhilfe Uri den immer steigenden Anforderungen an Professionalität gerecht werden. Dem Vorstand der Winterhilfe Uri war es aber ein Anliegen, dass die anfallenden Kosten nicht mit Spendengeldern finanziert werden. Entsprechend diesem Grundsatz hat die Mitgliederversammlung die Erhöhung der Mitgliederbeiträge für Gemeinden und Korporationen einstimmig gutgeheissen. Weiter hat auch der Kanton Uri die Erhöhung seines Jahresbeitrages bestätigt, wodurch die neue Stelle kostenneutral finanziert werden kann.

Die Versammlung bestätigte die anderen Traktanden allesamt einstimmig. Margrith Furrer aus Schattdorf wurde von der Versammlung für ein weiteres Amtsjahr als Revisorin gewählt. Für über 20 Jahre Engagement in der Revisionsstelle dankte ihr Isidor Baumann herzlich. Er dankte auch der abtretenden Revisorin Sandra Walker, die nach vier Jahren im Vorstand und elf Jahren als Revisorin wertvolle Dienste geleistet hat.

Zum Schluss der Versammlung würdigte Regierungsrat Christian Arnold das Engagement der Winterhilfe Uri: «Eure Hilfe kommt genau dort an, wo sie nötig ist – bei der armutsbetroffenen Urner Bevölkerung.» (pd/mu)