«Uri 18» und Silener Chilbi bleiben der Trachtengruppe Erstfeld in Erinnerung Auch die Auftritte der Kindertanzgruppe wurden an der GV als besonders erinnernswerte Anlässe im vergangenen Jahr bezeichnet.

Die Kindertanzgruppe der Trachtengruppe Erstfeld. (Bild: PD)

Im musikalisch vom Trachtenchor Erstfeld umrahmten Gottesdienst in der Pfarrkirche Erstfeld wurde kürzlich den lebenden und verstorbenen Mitgliedern der Trachtengruppe Erstfeld gedacht. Anschliessend traf sich die Trachtengruppe im Alters- und Pflegeheim Spannort zum Nachtessen und zur anschliessenden Generalversammlung.

Die Präsidentin Rita Schilter konnte 50 Aktiv- und Ehrenmitglieder sowie den Kantonalpräsidenten Ruedi Brand begrüssen. Die von Pia Walker geführte Rechnung wurde einstimmig verabschiedet. Als neues Vorstandsmitglied wurde Monika Tresch gewählt.

Im nächsten Jahr gibt es ein Treffen mit Schwyz

Vom vergangenen Jahr bleibt der Trachtengruppe der Auftritt der Kindertanzgruppe an der «Uri 18» und an der Silener Chilbi in besonderer Erinnerung. Für den Chor und die Tanzgruppe war die Umrahmung eines Anlasses fürs «Chedi» ein besonderer Anlass. Im kommenden Vereinsjahr gehören unter anderem ein Jass- und Spieleabend, ein Grillabend, ein Freundschaftstreffen mit Schwyz, die Vereinsreise und ein Chlausabend zum Programm.

An der Versammlung wurde allen Ressortleitern für ihre Arbeit gedankt. Michel Huser wurde für 55 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Trachtengruppe Erstfeld geehrt. Drei Personen durften zu Freimitgliedern ernannt werden. Mit Dankesworten an alle Mitglieder schloss die Präsidentin Rita Schilter die Versammlung. Bei Musik und Tanz konnte man den Abend noch gemütlich ausklingen lassen.