Uri 25. Urner Kantonalschützenfest ist auf Kurs – Helferinnen und Helfer sind willkommen Für das 25. Urner Kantonalschützenfest, das am 24. Juni startet, ist Freiwilligenarbeit wieder unabdingbar, um rund 8000 Schützinnen und Schützen optimal zu betreuen. Einer, der sich damit auskennt, ist der Flüeler Hans Arnold.

Der Flüeler Hans Arnold bewältigte 60 Jahre lang immer eine Vorstandstätigkeit im Schiesssport. Georg Epp (Flüelen, 18. Januar 2022)

Freiwilligenarbeit ist eine wichtige Ressource für das Funktionieren moderner Gesellschaften. Sie ist der Kitt, der die Gemeinschaft als Ganzes zusammenhält. Viele Grossanlässe, wie das 64. Zentralschweizerische Jodlerfest in Andermatt oder eben das 25. Urner Kantonalschützenfest, wären ohne den Beitrag von Freiwilligenarbeit nicht realisierbar. Für das Urner Kantonalschützenfest, das am 24. bis 27. Juni, 1. bis 3 Juli und 8. bis 10 Juli auf insgesamt 15 Schiessplätzen über die Bühne geht, werden in den Trägervereinen 3000 bis 4000 Mann-/Frauentage geleistet. Während unzählige Vereine immer mehr Mühe bekunden, ihre Vorstände zu komplettieren, ist die Bereitschaft für einen oder mehrere Einsatztage an einem grossen Festanlass noch eher da.

Ein Grossteil der freiwilligen Helfer im Schiessbetrieb, im Festzentrum Rollerhalle RHC Uri oder in den Festwirtschaftsbetrieben für die zehn Schiesstage sind rekrutiert worden, aber in den Helferlisten der Schiessplätze in Amsteg, Andermatt, Flüelen, Isenthal, Seedorf, Seelisberg, Silenen, Sisikon, Spiringen, Unterschächen, Buochs-Ennetbürgen, Beckenried und Wolfenschiessen sowie auf den Pistolenständen Altdorf, Beckenried und Hergiswil gibt es mit Sicherheit noch Lücken in den Listen. Das Kantonalschützenfest ist zu über 90 Prozent ausgelastet und das Interesse, teilzunehmen, ist nach wie vor gross. OK-Präsident und Landammann Urban Camenzind freut sich über ein sportlich und kameradschaftlich hervorragendes Fest.

60 Jahre Freiwilligenarbeit im Schiesssport geleistet

Einer, der die Freiwilligenarbeit bestens kennt, ist der Flüeler Hans Arnold. Mit grossem Dank verabschiedete man den «Fuxacher Hans» an der Generalversammlung der SG Flüelen nach 60 Jahren Vorstandstätigkeit im Schiesswesen. Die Liebe oder das Schiessfieber keimte bereits als zehnjähriger Knabe im nahe gelegenen Flobertschützenstand, der vor rund 20 Jahren dem Flüeler Umfahrungstunnel weichen musste. Bereits mit 21 Jahren wurde er in den Vorstand der SG Flüelen als Sebastiansvogt gewählt und kurz darauf wurde er auch Gemeindeschreiber von Flüelen.

In der Einarbeitungsphase im neuen Job, den er zu dieser Zeit alleine auf der Gemeindekanzlei bewältigte, mussten die Hobbys Schiessen, Bergsteigen, Biken und Skifahren etwas kürzertreten. Trotzdem reihten sich Erfolg an Erfolg im Schiesswesen, so war er im Jahre 1959 Kantonalsieger der Jungschützen und bester Urner Schütze am Feldschiessen, mehrfacher Sieger am Winterschiessen, mehrfacher Schinkengewinner am Jagdmattschiessen und auch mehrfacher Sieger an der Feldmeisterschaft. Über 20 Kantonale Meisterschaftsauszeichnungen, Kopfkranz am legendären Grenzlaufschiessen Urnerboden und Erfolge respektive Auszeichnungen von Gruppenmeisterschaftserfolgen sind in seiner Wohnung im Plattli fein säuberlich platziert. Einen Ehrenplatz hat bei ihm auch der Rütlibecher oder der Morgartenbecher.

«Ich hatte nie das Ziel, dies zu erreichen, es hat sich einfach so ergeben»

Volle 60 Jahre immer in einer Funktion dem Schiesswesen zu dienen, ist ein unglaubliches Engagement. Dazu meinte Arnold bescheiden: «Ich hatte nie das Ziel, dies zu erreichen, es hat sich einfach so ergeben.» Allein in der SG Flüelen war er Sebastiansvogt, Sekretär, Präsident, Flobertschützenleiter, wieder Sekretär und Vizepräsident und zuletzt viele Jahre Kassier. Er war bei den Rütlischützen langjähriges Vorstandsmitglied und Präsident und auch im Kantonalvorstand und in der Kantonalen Schiesskommission viele Jahre dabei. Selbstverständlich ist er überall seit längerer Zeit verdientes Ehrenmitglied. Eine unfallbedingte Augenverletzung zwangen den 82-jährigen Ehrenveteran vor drei Jahren zum Aufgeben des beliebten Schiesssportes, das Interesse und die Schützenkameradschaft ist aber bis heute geblieben.