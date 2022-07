Uri 890'000 Franken Gewinn: Die beiden Urner Raiffeisenbanken präsentieren erfreuliche Zahlen Mit dem ersten Halbjahr 2022 sind die Raiffeisenbanken Urnerland und Schächental zufrieden. Starke Nerven seien bei Anlegerinnen und Anlegern gefragt.

Die Vorsitzenden der Bankleitungen: Theo Arnold (links), RB Schächental, und Beat Bütikofer, RB Urnerland. Bild: PD

Die zwei Urner Raiffeisenbanken Urnerland und Schächental blicken auf ein erfreuliches erstes Halbjahr 2022 zurück. Sie erzielten in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Gewinn von 890'000 Franken (Vorjahr: 850'000 Franken). Bei den Kundeneinlagen verzeichneten sie ein Wachstum von 2,3 Prozent auf 1440,4 Millionen Franken, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Banken heisst. Die Bilanzsumme betrug per 30. Juni 2022 1752 Millionen Franken. Dies entspricht einer Steigerung von 2,4 Prozent.

Im Hypothekargeschäft behaupteten die Raiffeisenbank Schächental und die Raiffeisenbank Urnerland im ersten Halbjahr 2022 ihre Positionen. Das Hypothekarvolumen stieg um 3,3 Prozent auf 1406,8 Millionen Franken an. Die umfassenden Risiko- und Bonitätsprüfungen würden das sehr hohe Qualitätsniveau der Portfolios sichern, heisst es in der Mitteilung. Die notwendigen Wertberichtigungen für Ausfallrisiken seien deshalb im Verhältnis zu den Kundenausleihungen weiterhin sehr tief.

Höherer Erfolg aus dem Zinsgeschäft

Das Zinsengeschäft stellt nach wie vor die Haupteinnahmequelle der Banken dar. Trotz des anhaltenden Niedrigzinsumfelds fiel der Bruttoerfolg aus dem Zinsengeschäft mit 7,5 Millionen Franken gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 (7,47 Millionen Franken) etwas höher aus. Zudem konnten die Banken im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 den Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um 270'000 Franken auf 1,81 Millionen Franken markant steigern. Auch der Erfolg aus dem Handelsgeschäft weist mit einem Plus von 45,2 Prozent eine positive Tendenz auf. Der übrige Erfolg reduzierte sich aufgrund eines Immobilienverkaufs um 3,2 Prozent.

Der Geschäftsaufwand erhöhte sich im ersten Halbjahr leicht um 230'000 Franken auf 5,43 Millionen Franken. Sowohl der Sachaufwand (+5,8 Prozent) als auch der Personalaufwand (+3,8 Prozent) waren etwas höher. Die Urner Raiffeisenbanken beschäftigen zurzeit 69 Mitarbeitende. Davon befinden sich acht Personen in der Ausbildung zur Bankkauffrau beziehungsweise zum Bankkaufmann.

«Die Schweizer Wirtschaft navigiert ruhig durch das stürmische Fahrwasser»

Die Raiffeisenbanken gehen von einem weiterhin stabilen Geschäftsgang aus. «Die Schweizer Wirtschaft navigiert vergleichsweise ruhig durch das weltweit stürmischere Fahrwasser», heisst es in der Mitteilung. Die Ökonomen von Raiffeisen Schweiz gehen deshalb für 2022 zwar von einer Konjunkturverlangsamung aus, rechnen aber immer noch mit einem im Vergleich zu anderen Ländern überdurchschnittlichen BIP-Wachstum von 2,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote von derzeit 2,1 Prozent dürfte weiterhin tief bleiben, so die Banken. Starke Nerven seien derzeit bei Anlegerinnen und Anlegern gefragt. «Der starke Zinsanstieg im ersten Halbjahr, kombiniert mit rückläufigen Börsennotierungen, führte zu Performance-Verlusten in den Wertschriftendepots», heisst es in der Mitteilung der beiden Urner Banken.