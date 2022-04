Uri Ab Montag kommt die Grünabfuhr wieder Die Zaku erinnert die Urnerinnen und Urner, dass die Abfälle jeweils morgens um 7 Uhr bereitgestellt werden müssen.

Ab dem Montag wird der Kompost wieder vor der Haustüre abgeholt. Bild: PD

Von Frühling bis Herbst sammelt die Zaku im ganzen Kanton Uri Gartenabfälle. Alle zwei Wochen werden diese abgeholt und zur Verwertung in eine Kompostieranlage transportiert. Wie die Zaku mitteilt, sind die Grünabfälle in grünen Containern von 240, 360 oder 700 Litern oder gebündelt entlang den gleichen Routen, auf welchen auch der Kehricht gesammelt wird, bereitzustellen. Die Container müssen bei der Zaku angemeldet sein und werden anschliessend mit einer Erkennungsmarke gekennzeichnet.

Alle zwei Wochen in den Urner Gemeinden

Ab Montag, 4. April, werden die Gartenabfälle alle zwei Wochen an folgenden Wochentagen gesammelt: montags in Unterschächen, Spiringen, Bürglen und Attinghausen, am Dienstag in Altdorf, am Mittwoch in Flüelen, Sisikon und Schattdorf, donnerstags von Realp bis Gurtnellen, Isenthal, Bauen und Seedorf und am Freitag in Amsteg, Silenen, Erstfeld, Industrie Schächenwald und DAG Altdorf.

Wichtig sei, dass die Behälter und die gebündelten Abfälle morgens bereits um 7 Uhr an den Sammelrouten bereitgestellt sind. Nur so könne die Leerung sichergestellt werden, schreibt die Zaku.

Unter den Umwelteinflüssen altern die Behälter und sind teilweise defekt. Die Hersteller gehen von einer Lebensdauer bis zu zehn Jahren aus. Gealterte Behälter können bei der Leerung auch bei sorgfältiger Behandlung beschädigt werden. Für Beschädigungen könne keine Haftung übernommen werden, schreibt die Zaku. Sie fordert deshalb die Besitzer der Behälter auf, diese vorgängig der ersten Sammlung zu kontrollieren und nötigenfalls auf eigene Kosten zu ersetzen. Defekte Behälter würden nicht geleert. Im Fall des Ersatzes habe eine Mitteilung an die Zaku zu erfolgen, damit die Erkennungsmarke neu montiert werden kann. (nke)