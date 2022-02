Uri Altersarmut ist weiblich Im Rahmen des Equal Pay Day hielt Vivian Fankhauser-Feitknecht, Richterin, Vorstandsmitglied von «Alliance F» und Urner Botschafterin ein Online-Referat zum Thema «Gender Pension Gap – deine Rente bestimmst du heute».

Mit einer Standaktion machten die Kommission für die Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Uri, der Frauenbund Uri, sowie Business and Professional Women Uri auf Lohnungleichheit aufmerksam. Bild: Brigitte Hächler (Altdorf, 19. Februar 2022)

Am 19. Februar organisierten die Kommission für die Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Uri, die Business Professional Women Uri und der Frauenbund Uri gemeinsam den Equal Pay Day. Mit einer Standaktion und einem Online-Referat machten sie auf Lohndiskriminierung und speziell auf die ungleiche Altersvorsorge aufmerksam.

Gleich viel Kaffee für die gleiche Arbeit

Etwa ein Fingerbreit oder 14,4 Prozent weniger Kaffee gab es für Frauen am Equal-Pay-Day-Aktionsstand am Altdorfer Wochenmarkt. Der ungleiche Becherinhalt zeigt den aktuellen Lohnunterschied zwischen Frau und Mann, obwohl sie die gleiche Arbeit tun. Wenn ein also Mann seit dem 1. Januar 2022 sein Gehalt erhielt, musste eine Frau bis zum 20. Februar 2022 gratis arbeiten, bis auch sie Lohn bekommt.

Grosse Differenz in der zweiten Säule

Eine direkte Folge von Lohnungleichheit sind Lücken in der Altersvorsorge der Frauen. Auf dieses Thema kam Vivian Fankhauser-Feitknecht in ihrem Referat zu sprechen. In der Schweiz betrage der kumulierte Gender-Pension-Gap 37,1 Prozent. Die Rente der Männer insgesamt ist also um diesen Prozentsatz höher. Insbesondere in der zweiten Säule falle der Gender-Pension-Gap mit 63 Prozent frappant ins Gewicht.

Gemäss Fankhauser sind die Eintrittsschwelle und der Koordinationsabzug jedoch der Hauptknackpunkt. Nach dem koordinierten Lohn richten sich die Prämien für und die Rente aus der Pensionskasse. Wer zudem einen Mindestjahreslohn unter 21’510 Franken bezieht, kann nicht in die zweite Säule einbezahlen. Somit seien gerade Frauen mit tieferen Löhnen, wegen Lohnungleichheit und jene, die wegen Betreuungsarbeit Teilzeit arbeiten, benachteiligt. Weitere Risiken für Lücken sind Erwerbslosigkeit, Scheidung oder Selbstständigkeit. Auf politischer Ebene seien etwa im Rahmen der BVG-Revision die Reduktion der Koordinationsabzüge Thema. Dies würde bei Erwerbstätigen mit tiefen Löhnen zu höheren Altersrenten führen.

Flyer zur Online-Veranstaltung. Bild: Brigitte Hächler (Altdorf, 19. Februar 2022)

Sich früh um Altersvorsorge kümmern

Wie also lassen sich Lücken in der Altersvorsorge vermeiden? Die Referentin riet dazu, regelmässig abzuklären, wie es um die eigene Altersvorsorge steht. Frau solle schon in jungen Jahren und auch später bei allen Entscheiden im Zusammenhang mit der Erwerbsarbeit bedenken, wie sich diese auf die Altersvorsorge auswirken würden. Ebenso sollten Frauen ihre Pensen nicht zu stark reduzieren oder sich ganz aus dem Erwerbsleben zurückziehen. Es gelte auch, bei den Vätern deren Beitrag zur Familienarbeit und Kinderbetreuung einzufordern. Vivian Fankhauser ermutigte die Zuhörerinnen, sich Führungspositionen zuzutrauen, Löhne und die Vertragsbedingungen der Pensionskasse und insbesondere Weiterbildungsmöglichkeiten gut zu verhandeln. Je höher das Arbeitspensum und je höher der Lohn, desto höher die Rente. «Sie haben einen grossen Einfluss darauf, wie es Ihnen im Alter finanziell geht. Kümmern Sie sich rechtzeitig darum», meinte sie abschliessend.