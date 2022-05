Uri Auto AG Uri testet neuen Elektrobus Auf dem Liniennetz der AAGU verkehrt seit kurzem ein neuer E-Bus, der nun für ein Jahr auf den Urner Strassen ausprobiert wird.

Das Testfahrzeug der Marke Scania Citywide hat einen niedrigen Energieverbrauch. Bild: PD

Seit Mitte April 2022 ist ein E-Bus der Marke Scania Citywide auf dem Liniennetz der Auto AG Uri unterwegs und wird während eines Jahres auf Herz und Nieren getestet. «Die neue Generation wurde darauf ausgelegt, die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs zu erhöhen», schreibt die AAGU in ihrer Mitteilung. Der Fahr- und Sitzkomfort sei auffallend angenehm. Mit der neusten Technologie ausgestattet, von Sicherheitssystemen bis hin zur Emissions- und Lärmminimierung, unterstreiche der «Scania Citywide» die Bestrebungen der AAGU, in Zukunft möglichst klimafreundliche Fahrzeuge einzusetzen.

Der vollelektrische Niederflurbus verfügt über eine Batteriekapazität 330 Kilowattstunden, die nahezu jede Strecke abdecke und eine schnelle Aufladung im Depot biete. Dadurch eigne sich der E-Bus perfekt für Einsätze mit einer maximalen Einsatzreichweite von rund 200 Kilometern. Dies, kombiniert mit seinem niedrigen Energieverbrauch, sorge für tiefere Betriebskosten.

Strom für E-Bus kommt vom Dach des AAGU-Depots

Antreffen wird man den E-Bus vorwiegend auf den Linien 404 (Schattdorf–Seedorf) und 412 (Altdorf Bahnhof– Spital–Amsteg), welche sich für die Tests hervorragend eigenen würden. Wichtig sei es der AAGU ausserdem, den E-Bus während jeder Jahreszeit zu testen, denn das Heizen und Kühlen im Bus benötigt jeweils viel Energie. Der benötigte Strom wird auf dem Dach des Depots der AAGU mit der neu installierten Fotovoltaikanlage produziert und in das Fahrzeug eingespeist.

Die AAGU setzte sich intensiv mit neuen Antriebstechnologien auseinander und hat zu diesem Zweck in Zusammenarbeit mit dem Kanton und privaten Partnern eine Studie in Auftrag gegeben mit dem Ziel, «die ökologisch und ökonomisch geeignetste Antriebsart pro Linie auf dem Liniennetz zu definieren», so die AAGU. Die Resultate fliessen dann direkt in die mittelfristige Planung der Fahrzeugflotte der Auto AG Uri ein. (pd/RIN)