Uri Pilotversuch abgebrochen: Polizei öffnet Autobahneinfahrt Wassen bei Gotthard-Stau wieder Um die Bevölkerung zu entlasten, hat die Polizei bei Gotthard-Stau die Einfahrt Wassen gesperrt. Jetzt bricht sie den Pilotversuch vorzeitig ab.

Dem Stau auf der Autobahn A2 versuchen einige über die Kantonsstrasse auszuweichen, hier im Bild die Autobahnausfahrt, rechts die Einfahrt. Bild: Florian Arnold

In Absprache mit dem Astra hat die Kantonspolizei Uri am 29. Juli eine neue Massnahme in einem Pilotversuch eingeführt: Die Polizei sperrte die Autobahneinfahrt Wassen in Fahrtrichtung Süden ab einer Staulänge von mehr als 5 Kilometern gesperrt. Nun bricht die Kantonspolizei Uri den Pilotversuch ab, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Den genauen Grund geht aus der Mitteilung nicht hervor. «Die Polizei hat viele aussagekräftige Daten gesammelt, welche nun ausgewertet werden, weshalb derzeit noch kein abschliessendes Fazit gezogen werden kann», schreibt die Polizei weiter.

Das Stauregime am Gotthard Die Kantonspolizei Uri verfolgt aktuell folgende Interventionsschritte bei Stau auf der A2 vor dem Gotthard: Ab 3 Kilometer Stau: Die Autobahneinfahrt Göschenen in Fahrtrichtung Süden wird geschlossen. Ab 4 Kilometer Stau: Die Autobahnausfahrten in Erstfeld und Amsteg werden dosiert. «Zudem überwachen die Polizeiangehörigen auch sämtliche neuralgischen Strassenabschnitte», so die Polizei. Ab 8 Kilometer Stau: Der Verkehr wird bei der Lichtsignalanlage Schipfibach in Amsteg angehalten. Dies, weil man einen Rückstau in den Tunnels zwischen Amsteg und Meitschligen verhindern will. Ab 13 Kilometer Stau: Der Verkehr wird vor dem Taubachtunnel in Erstfeld angehalten – der Grund ist derselbe. Ab mehr als 20 Kilometer Stau: Der Verkehr wird vor dem Seelisbergtunnel in Beckenried angehalten, um einen Stau im Seelisbergtunnel zu verhindern.

Ab dem 16. August werden die Bauarbeiten beim Erhaltungsprojekt Amsteg-Göschenen auf der Autobahn A2 erneut aufgenommen. Die diversen Arbeiten auf der Fahrbahn Fahrtrichtung Süd haben zur Folge, dass bei Staulagen vor dem Gotthard-Strassentunnel ab vier Kilometer Länge, der Verkehr bereits in Amsteg angehalten werden muss. Auch diese veränderte Situation beim Staumanagement habe Einfluss auf den Entscheid, den Pilotversuch frühzeitig zu beenden, heisst es weiter.

Stau-Rekord im Juli «Wir verzeichneten im Juli insgesamt rund 350 Stunden Stau auf der Autobahn A2 vor dem Gotthard, das ist Rekord», sagt Thorsten Imhof, Kommandant der Kantonspolizei Uri gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Ebenfalls rekordverdächtig: Der Tunnel musste in dieser Zeit 36-mal gesperrt werden. Stauforscher und ETH-Professor Dirk Helbing sagt, dass die Infrastruktur am Gotthard oft an ihre Kapazitätsgrenze stosse. Am Gotthard komme es in der Ferienzeit oft zu «homogenen Staus», bei denen die Masse der Autos mit ähnlicher Geschwindigkeit unterwegs ist: «Kommt dann noch ein Ereignis wie ein Unfall oder eine Panne dazu, kann die Wartezeit lang werden».

Bekannt ist auch, dass es mehrere unschöne Szenen bei Wassen gegeben hat. So mussten mehrere Geisterfahrer angezeigt werden, welche die Autobahnausfahrt als Autobahneinfahrt missbrauchten (siehe Video). Ob diese groben Verkehrsverletzungen zum vorzeitigen Ende des Pilotversuchts beitragen haben, ist unklar. (rem)