Uri Autounfall nach medizinischen Problemen – Fussgängerin durch Fahrer ohne Billett angefahren Zwei Unfälle ereigneten sich am Freitag im Kanton Uri. Unter anderem zeigte ein durchgeführter Drogenschnelltest ein positives Resultat.

Der Sachschaden am Auto beträgt rund 15’000 Franken. Bild: PD

Bei einem 73-jähriger Lenker aus den Niederlanden traten überraschend medizinische Probleme auf, weshalb es zu einem Autounfall kam. Wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt, hat seine Beifahrerin den Vorfall bemerkt, das Steuer ergriffen und das Auto rechts gegen die Tunnelwand gefahren. Somit konnte sie das Auto zum Stillstand bringen. Der Fahrer war am Freitag gegen 17 Uhr auf der Autobahn A2 in Amsteg Richtung Norden unterwegs gewesen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden am Auto beträgt rund 15'000 Franken. Die First Responder und die Schadenwehr Gotthard betreuten den Fahrer und die Beifahrerin. Der Rettungsdienst hat die beiden danach zu weiteren Abklärungen ins Kantonsspital Uri gebracht.

Ein weiterer Unfall ereignete sich rund zwei Stunden vorher in Altdorf, als eine Fussgängerin angefahren wurde. Der Lenker eines Auto mit niederländischem Kontrollschild war aus einem Parkplatz der Stöckligasse in Altdorf weggefahren. Eine Fussgängerin wollte mit dem ihr bekannten Lenker ein Gespräch beginnen und stellte sich dem anfahrenden Auto in den Weg. Der Fahrer setzte jedoch seine Fahrt fort und fuhr die Fussgängerin an. Dabei wurde sie leicht verletzt. Wie die Kantonspolizei weiter schreibt, konnte eine Polizeipatrouille den verantwortlichen Fahrer in einem Nachbardorf anhalten. Es wurde festgestellt, dass er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Zudem zeigte ein durchgeführter Drogenschnelltest ein positives Resultat. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Die Staatsanwaltschaft ordnete weitere Untersuchungen an. (fpf)