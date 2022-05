Uri Bahnen-Verbund Schächentaler Höhenweg schlägt digitale Wege ein Mit interaktiven Panorama-Karten werden die Infos entlang des Höhenwegs im Klausenpassgebiet nun ins digitale Zeitalter geführt.

Mit dem neuen Kommunikationstool Schächentaler Höhenweg ist man unterwegs jederzeit informiert. Bild: PD

Der Verbund der vier Luftseilbahnen (Eggberge, Ruogig, Biel-Kinzig und Ratzi) besteht bereits seit über zehn Jahren und ist für Kooperationsprojekte wie das Kombibillett, das Rundreisebillett in Zusammenarbeit mit der Auto AG Uri und Post Auto AG sowie für weitere saisonale Aktionen zuständig. Das Angebot der vier Bahnen umfasst unter anderem vier Luftseilbahnen, drei Skilifte, zwei Kinderskilifte, einen Sessellift, sechzehn Pisten mit insgesamt zwanzig Pistenkilometer, zwei Kinderspielplätze, einen Klettersteig sowie eine Vielfalt von Wandermöglichkeiten. Über deren Verfügbarkeit wurde bisher individuell und vorwiegend analog informiert.

Um Gäste und Anwohner künftig möglichst zeitnah und ortsunabhängig informieren zu können, beschlossen die vier Bahnen im Herbst 2021, zusammen mit dem Urner Unternehmen Sisag AG ein Konzept für ein zentrales Kommunikationssystem Schächentaler Höhenweg zu erstellen. «Ziel dabei war es, den Informationstransfer entlang dem Schächentaler Höhenweg zu digitalisieren», schreibt der Verbund 4 Luftseilbahnen Schächentaler Höhenweg.

Im Sommer und im Winter informiert

Mit dem zentralen Kommunikationstool wird mittels einer Sommer- und einer Winterpanoramakarte sowie einem Gäste-Infosystem der Informationstransfer ins digitale Zeitalter geführt. Gäste, Anwohner und alle beteiligten Unternehmungen können dadurch jederzeit und ortsunabhängig über die aktuell geöffneten Anlagen, Gastronomiebetriebe, Pisten und Wanderwege informiert werden. Da das Angebot entlang dem Schächentaler Höhenweg auf der Panoramakarte visuell zusammengefasst wird, können sich Gäste bereits zu Hause über die Verfügbarkeit der Angebote informieren.

Beim Abrufen dieser Informationen würden die weiteren Möglichkeiten aufgezeigt, was den Besuchern erlaubt, sich zum Beispiel in einem der geöffneten Restaurants unterwegs zu verpflegen oder eine Wurst für die Grillstelle einzupacken.

Einfache Handhabung, komplexe Programmierung

Die von den Betreibern eingegebenen Informationen werden im Internet veröffentlicht, wobei diese Informationen zeitgleich auf verschiedenen Websites und Bildschirmen aktualisiert werden – diese können dann einfach am Smartphone oder am PC angeschaut werden. Das Erstellen der Panoramakarten sei allerdings ein zeitaufwendiges Unterfangen gewesen, welches mit verschiedenen Herausforderungen gespickt war, schreibt der Verbund. So seien die Bahnen gefordert gewesen, alle auf der Karte darzustellenden Merkmale (Anlagen, Gastrobetriebe, Sehenswürdigkeiten) aufzuführen. Weiter wurde beschlossen, die vorhandene Sommerpanoramakarte bis auf den Klausen erweitern zu lassen. Eine besondere Herausforderung stellte das Programmieren der vielen Wanderwege und deren Überschneidungen dar. Die Sisag AG habe hierbei grosse Arbeit geleistet.

Gefördert und unterstützt wurde die Umsetzung des Projekts durch finanzielle Mittel der Neuen Regionalpolitik –einem Förderinstrument für innovative Projekte zur Regionalentwicklung des Kantons Uri und des Bunds – sowie einem finanziellen Beitrag durch den Strukturimpuls Fond der Urner Kantonalbank.

QR-Codes an den Wegweisern scannen

Eine Übersicht sämtlicher Informationen des zentralen Kommunikationstools Schächentaler Höhenweg ist auf der Website www.schächentaler-höhenweg.ch zu finden. Weiter sind gebietsbezogene Informationen wie etwa Pistenberichte oder eine Anlagenübersicht, die ebenfalls aus dem Informationspool generiert werden, auf den Websites der jeweiligen Bahnen zu finden. Um während des Wanderns informiert zu bleiben, werden an verschiedenen zentralen Wegweisern sowie in den Gondeln Kleber mit QR-Codes angebracht, mit denen man direkt zur Gäste-Information geleitet wird. Darauf werden mit kurzen Informationstexten Ereignisse wie etwa ein kurzfristiger Ausfall eines Bahnbetriebs oder Infos zu den vier Regionen Eggberge, Ruogig, Biel-Kinzig und Ratzi aufgeschaltet. (pd/RIN)