Wirtschaftsförderung Uri beteiligt sich an «Luga-Dorf» Im «Start-up Village» der Luga 2019 geben Organisationen Einblicke in ihr Unterstützungsangebot für junge Unternehmen. Auch die Wirtschaftsförderung Uri wirkt am Auftritt mit.

Die Zentralschweizer Start-up-Organisationen freuen sich auf interessierte Besucher im «Start-up Village» an der Luga 2019. (Bild: PD)

(pd/RIN) Junge, innovative Unternehmen und Start-ups können in der Zentralschweiz auf viele Unterstützungsmöglichkeiten zurückgreifen. Diese werden an der Luga 2019 im sogenannten «Start-up-Village» präsentiert. Die verschiedenen Organisationen und Kantone zeigen dabei das breite Angebot auf.

Auch die Wirtschaftsförderung Uri wirkt am Auftritt mit. Stefan Büeler, Leiter der Abteilung Wirtschaft und Tourismus des Kantons Uri, erklärt die Beweggründe: «Wie in jeder Region leisten Start-ups einen wichtigen Beitrag für einen innovativen und dynamischen Wirtschaftsraum. Auch im Kanton Uri gibt es viele Beispiele erfolgreicher junger Unternehmen», so Büeler. «Die Wirtschaftsförderung bietet auch verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten an.» Mit der Beteiligung am «Start-up-Village» an der Luga 2019 wolle man dies noch besser sichtbar machen und potenzielle Jungunternehmer zum Schritt in die Selbstständigkeit motivieren.

Im «Start-up-Village» in der Halle 2 präsentieren sich neben den Wirtschaftsförderungen der Kantone auch Programme und Organisationen wie Zentralschweiz innovativ und Smart-up der Hochschule Luzern. Experten stehen dort für persönliche Gespräche bereit.