Uri Bristenstrasse wegen Felsräumungsarbeiten zeitweise gesperrt Ab Montag, 28. März, bis am Freitag, 8. April, werden im Rahmen der Schutzmassnahmen für die Bristenstrasse jeweils während des Tages Felsräumungsarbeiten ausgeführt, dies im Abschnitt Amsteg–Bristen.

Wie die Baudirektion des Kantons Uri in einer Medienmitteilung schreibt, muss die Strasse aus Sicherheitsgründen in unregelmässigen Abständen für kurze Zeit gesperrt werden. Der Verkehr werde von Hand geregelt. An Wochenenden könne der Verkehr ohne Einschränkungen zirkulieren. (fpf)