Uri «Bulläpower»: Urner Polizei geht kreative Wege bei Mitarbeiterrekrutierung Wie findet man neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Um diese Problem zu lösen, lanciert die Kantonspolizei Uri eine neue Kampagne.

Für die Polizei ist es nicht einfach, Nachwuchs zu finden. Aus diesem Grund geht die Kantonspolizei Uri einen unkonventionellen Weg. Neu soll die Website www.bulläpower-üri.ch dabei helfen, Kandidatinnen und Kandidaten anzuwerben. Auf dieser Seite können sich Interessenten über den Beruf informieren – und sich auch direkt bewerben.

Unter anderem mit solch einem Bild will die Polizei neue Anwärterinnen und Anwärter rekrutieren. Screenshot www.bulläpower-üri.ch

Der Name «Bulläpower» wurde gemäss Mitteilung in Anlehnung an den «Uristier» gewählt. Dimitri Moretti, Sicherheitsdirektor des Kantons Uri, lässt sich zur Kampagne wie folgt zitieren: «Ich wünsche mir, dass die Personalgewinnungskampagne zu einem vollen Erfolg wird, so dass wir viele engagierte Menschen für diesen verantwortungsvollen, tollen Beruf begeistern können.»

In einem ersten Schritt wird hauptsächlich über die Sozialen Medien, unter anderem auch auf dem Instagram-Kanal, für die Kampagne geworben. Dazu Kommandant Thorsten Imhof: «Innerhalb kürzester Zeit haben wir es geschafft, sowohl diese Kampagne wie auch unseren Social-Media-Auftritt auf Instagram auf die Beine zu stellen. Mit diesen Projekten machen wir einen wichtigen Schritt in die Zukunft unserer Organisation, ganz nach dem Motto ‹Dü fir yys – Miär fir Üri, wil miär hend Bulläpower›.» (sfr)