Uri Care Team Uri sucht neue Mitarbeiter Die Blaulichtorganisation leistete 2021 doppelt so viele Einsätze wie im Jahr zuvor. Über zusätzliche Kollegen würde sich das Team freuen.

Das Care Team Uri leistete im Jahr 2021 doppelt so viele Einsätze wie im Vorjahr. Jetzt werden Mitarbeiter gesucht. Bild: PD

Das Care Team Uri war im vergangenen Jahr gefordert: Das achtköpfige Team leistete gegenüber dem Vorjahr mehr als doppelt so viele Einsätze. Insgesamt wurde die Blaulichtorganisation 22-mal aufgeboten. «Zurzeit ist es relativ ruhig, aber das kann sich sofort ändern. Zu Spitzenzeiten kann es pro Woche zu bis zu drei Einsätzen kommen», sagt Danny Abel, Leiter des Care Teams Uri.

Corona forderte das Care Team nur indirekt

Ein direkter Zusammenhang zur Pandemie bei den Einsätzen bestand im vergangenen Jahr nur in einem Fall. Das Care Team Uri schreibt in der Medienmitteilung zur Jahresbilanz:

«Die meisten Einsätze betrafen Freizeitunfälle, Suizide und andere aussergewöhnliche Todesfälle.»

Trotzdem sah man sich aufgrund der Corona-Schutzmassnahmen vor besondere Herausforderungen gestellt. «Es galt eine Balance zwischen Abstand und Nähe zu den betroffenen Personen zu finden.»

Der Anspruch der Kantonspolizei Uri an das Care Team ist es, dass dieses schnellstmöglich am Ereignisort eintreffen kann. In Altdorf beispielsweise sollte es unabhängig der Tageszeit nach 15 Minuten vor Ort sein. «Es geht auch darum, zu verhindern, dass sich Angehörige etwas antun. Unnatürliche Todesursachen sind für sie mit einem grossen Schock verbunden», sagt Abel. Auch bei einer Verabschiedung der Verstorbenen durch die Angehörigen leistet das Care Team Hilfe. «Wenn wir nicht vor Ort gehen, besteht das Potenzial, das sich die psychische Verfassung für die Angehörigen verschlechtert. Das möchten wir verhindern.» Die psychosoziale Betreuung ergänzt und entlastet andere Blaulichtorganisationen wie Polizei und Rettungsdienst.

Weiterbildungen sollen wieder stattfinden

Die regelmässigen Weiterbildungen für die Mitarbeiter des Care Teams waren in Coronazeiten schwierig durchführbar. Diese könnten nach der Aufhebung vieler Coronaregeln dieses Jahr wieder aufgenommen werden. «Wir würden uns darüber freuen, auch die Weiterbildungen mit den Care Teams aus anderen Kantonen wieder absolvieren zu können.»

Care Teams kennt man seit rund 25 Jahren. Aktuell sucht das Care Team Uri weiterhin nach Freiwilligen, die bereit sind, zum Team zu stossen. «Voraussetzung ist eine grosse Verfügbarkeit und Reaktionsfreudigkeit der künftigen Mitarbeiter und eine Grundausbildung in psychosozialer Nothilfe.» Mit nur acht Mitarbeitern läuft das Care Team derzeit am Limit, denn pro Care-Ereignis kommen durchschnittlich drei Personen zum Einsatz. «Wir würden die Einsätze gerne auf mehr Schultern verteilen», so Abel.