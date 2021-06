Uri Die letzte Schnuppervorstellung bei der Zauberlaterne ist gratis Welcher Film gezeigt wird, ist eine Überraschung. Der Verein die Zauberlaterne Uri feiert den Saisonabschluss. Ein kurzes Theaterstück ist ebenso auf dem Programm.

(AH) Bis zu 100 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren sind gratis eingeladen zur letzten Vorstellung der Saison, so in einer Mitteilung des Verein Zauberlaterne Uri, Filmklub für Kinder. Die letzte Vorstellung findet am Samstag, 26. Juni, um 10 Uhr im Cinema Leuzinger in Altdorf statt. Der gezeigte Film wird eine Überraschung.

«Gemeinsam den Zauber des Kinos entdecken»

Es braucht keine Voranmeldung. «Gemeinsam entdecken die Kinder den Zauber des Kinos und geniessen ein spezielles Filmerlebnis», so der Verein. Eingestimmt auf den Film werden sie durch ein kurzes Theaterstück, aufgeführt von professionellen Schauspielerinnen und Schauspielern. Während der ganzen Vorführung sind Betreuungspersonen anwesend.

Nach der Vorstellung besteht die Möglichkeit, sich für die neue Saison 2021/2022 einzuschreiben. Die Mitgliedschaft im Filmklub kostet 40 Franken für das erste Kind, 30 für das zweite und weiter Kinder pro Familie sind gratis. Die Mitglieder können insgesamt neun speziell für sie ausgewählte Filme im Cinema Leuzinger anschauen. Eine Woche vor jedem Film erhalten die Mitglieder eine kleine Zeitschrift per Post, welche sie auf den bevorstehenden Film einstimmt.