Uri Die Urner Kantonalbank plant zwei neue Bargeldautomaten und investiert in die bestehenden Standorte Ende Oktober ist an den Bancomaten in Schattdorf und Altdorf zeitweise kein Bargeldbezug möglich. Die Geräte werden erneuert.

Zwei neue Bargeldautomaten erweitern das Bancomat-Netz der Urner Kantonalbank (UKB): Ab 2022 sollen am neuen Hauptsitz am Bahnhofplatz 1 in Altdorf zwei neue Geräte in Betrieb sein. Die UKB wolle ins Bargeldversorgungsnetz investieren, obwohl der Trend in Richtung bargeldlosen Zahlungsverkehr zeige, schreibt sie in einer Medienmitteilung.

Deshalb werde auch das bestehende Netz erneuert. Dank sogenannten Kombigeräten – also Geräte mit Einzahlungs- und Auszahlungsmöglichkeiten – komme die UKB dem Kundenbedürfnis nach schneller Bargeldversorgung nach. Die ersten Standorte, die erneuert werden, sind Schattdorf und Altdorf.

Die neuen Geräte würden über einen benutzerfreundlicher Touchscreen verfügen, neue Sicherheitsstandards sollen vor Skimming-Attacken schützen. Ebenso werde beim Einbau eine hindernisfreie Einbauhöhe sowie eine integrierte Audioausgabe für Sehbeeinträchtigte berücksichtigt. Die Geräte seien ausserdem stromsparender.

Zeitweise ist in Schattdorf und Altdorf kein Bargeldbezug möglich



Der Umbau in Schattdorf an der Dorfstrasse 4 dauere laut Mitteilung vom 25. Oktober bis zum 6. November. Der Zugang zum Videoservice ist zwar durchgehend gewährleistet, jedoch sind Bargeldbezüge sowie Einzahlungen in diesem Zeitraum nicht möglich. Als Alternativen empfiehlt die UKB deshalb, auf Geräte in Bürglen, Erstfeld oder Flüelen auszuweichen.

In Altdorf, an der Bahnhofstrasse 1, erfolgt der Umbau vom 26. Oktober bis am 11. November. Trotz minimalen Einschränkungen seien die Dienstleistungen in der 24-Stunden-Zone während der gesamten Umbauzeit aber durchgehend verfügbar. Der Schalterservice sei zu den gewohnten Zeiten zugänglich, so die UKB.

In einer nächsten Etappe im Frühjahr 2022 folgen dann die Bancomaten in den Geschäftsstellen in Andermatt und Erstfeld. Am Standort Bürglen wurde der Bancomat bereits beim Umbau im Frühjahr 2020 mit einem neuen Kombigerät ersetzt. (mah)