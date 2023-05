Nachdem der Osterstau Richtung Süden keine neue Rekordmarke erreicht hat, dürften laut Prognose von Viasuisse auch die zweite und dritte Reisewelle Richtung Süden über Auffahrt und Pfingsten im Rahmen des letzten Jahres bleiben. An Auffahrt 2022 stauten sich die Autos vor dem Nordportal am Mittwochabend und am Donnerstagnachmittag auf bis zu 10 Kilometer. Bei der Rückreise erreichte die Staumarke vor dem Südportal den Höhepunkt von 15 Kilometern. An Pfingsten brauchte es Richtung Tessin am Samstagvormittag am meisten Geduld, die Autos stauten sich bis zu 14 Kilometer bei einer Wartezeit von rund zweieinhalb Stunden. Die grösste Rückreisewelle war am Pfingstmontagnachmittag und am Dienstagnachmittag mit je sechs Kilometern unterwegs.



Die Wiederöffnung des Gotthard-Passes ist über die Auffahrtstage geplant. Wer über einen Pass fahren möchte, erkundigt sich rechtzeitig vor der Abfahrt, ob dieser nach der Wintersperre wieder offen ist. Möchte man sich die Wartezeit im Auto ersparen, kann man auch bequem mit dem Zug in den Süden reisen. In diesem Jahr stellt die SBB über Auffahrt 30 Extrazüge und über Pfingsten 26 Extrazüge zur Verfügung. Reisende können sich unter www.sbb.ch informieren. (zim)