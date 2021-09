URI Drei Verletzte bei Unfall am Furkapass Ein Auto kollidierte bei Realp frontal mit einem Motorrad.



Am Sonntagvormittag, kurz nach 10 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Zuger Kontrollschildern auf der Furkastrasse vom Furkapass herkommend in Richtung Realp. In einer Rechtskurve im Bereich Ägerten verlor er laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri die Beherrschung über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem korrekt entgegenkommenden Motorrad mit deutschem Kontrollschild.

Durch den Aufprall wurde der Töfffahrer gegen die Frontscheibe des Personenwagens geschleudert und stürzte anschliessend auf die Strasse. Der Töfffahrer verletzte sich beim Unfall erheblich und musste mit der Rega in ein ausserkantonales Spital überflogen werden. Der Lenker des Personenwagens und sein Beifahrer verletzten sich leicht und wurden mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital nach Altdorf überführt. Der Sachschaden beträgt rund 140'000 Franken.

Im Einsatz standen die Rega, der Rettungsdienst Uri, ein lokales Abschleppunternehmen sowie die Kantonspolizei Uri. (pd/mu)