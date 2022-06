Uri Ein Ständchen für Lehrmeister Peter Zagnoli Ein Musikanten-Quintett überraschte den langjährigen Förderer der Blasmusikszene Uri im Pflegezentrum Urnersee.

Eine kleine Musikantenformation brachte am Samstag musikalische Erinnerungen an die legendäre 12er-Musik Flüelen, eine ehemalige Kleinformation des MV Flüelen, und zusätzlich gute Stimmung ins Pflegezentrum Urnersee. Das Ständchen war in erster Linie dem langjährigen Dirigenten und Komponisten Peter Zagnoli gewidmet. Wie es in einer Mitteilung der Kleinformation heisst, ist Zagnoli seit einem Hirnschlag im Jahre 2019 linksseitig gelähmt. «Sonst wäre er mit hoher Wahrscheinlichkeit noch immer aktiver Blasmusikant», sind die Musikanten überzeugt.

Ein Quintett überraschte Lehrmeister Peter Zagnoli im Pflegezentrum Urnersee (von links): Georg Epp, Roli Triulzi, Kurt Simmen, Bärti Gehrig, Peter Zagnoli (vorne) und Leo Aschwanden. Bild: PD

Zagnoli war langjähriger Dirigent des MV Flüelen, MG Unterschächen, Werkmusik der DAG Altdorf, Feldmusik Altdorf, 12er-Musik Flüelen und Ehrenmitglieder-Hüsmüsig der Fidelitas Flüelen. Über 30 Jahre machte er mit seiner Trompete auch Tanzmusik mit den legendären Fidelios. Bevor er den eidgenössischen Dirigentenkurs im Jahre 1968/1969 besuchte, begann er im Jahre 1965 selber Märsche und Polkas zu komponieren. Für 60-jähriges Musizieren ehrte man Peter Zagnoli im Jahre 2011 mit der CISM-Medaille. Über 60 Jahre motivierte er junge Musikanten für das schöne Hobby Blasmusik. Heute bedauert er, wie er gegenüber der Kleinformation sagte, dass die Blasmusikkultur in der ganzen Schweiz abbröckelt und überall Musikvereine aufgelöst werden.

Mit dem gelungenen Ständchen im Pflegezentrum Urnersee, das Leo Aschwanden, ebenfalls ehemaliger Dirigent im MV Flüelen, lancierte, wurden viele Erinnerungen an alte Blasmusikzeiten wieder wach. Zusammen mit Leo Aschwanden (Keyboard) spielten Roli Triulzi (Trompete), Kurt Simmen (Es-Altosax), Bärti Gehrig (Es-Altosax) und Georg Epp (Sopransax). Die Freude und Dankbarkeit bei Peter Zagnoli und allen anwesenden Blasmusikfreunden war gross. (pd/inf)