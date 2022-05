Uri Eine Beckenriederin übernimmt die Leitung am Seelisberger Seeli Isabelle Odermatt ist die neue Geschäftsführerin am Seelisberger Seeli. Maya Tramonti hatte 31 Jahre lang den Betrieb erfolgreich geführt.

Das alte und neue Geschäftsführungsteam am Seelisberger Seeli mit Präsidentin Ursi Aschwanden (zweite von rechts). Bild: Christoph Näpflin

Die 44 Mitglieder von Seelisberg Tourismus erhielten am Freitagabend im Restaurant Bahnhöfli in Seelisberg anlässlich der GV einen interessanten Einblick in die Arbeiten des Vereins. Im Mittelpunkt standen der Naturcampingplatz und die Naturbadi am Seelisberger Seeli, welche von Seelisberg Tourismus seit Jahren betrieben wird. Nach der Grossinvestition vor sieben Jahren ist der Betrieb heute schuldenfrei.

«Die umsichtige Führung und das erneut gute Ergebnis im Seelibetrieb 2021 haben es möglich gemacht, dass alle Verpflichtungen aus dem Umbau von 2015 zurückbezahlt werden konnten. Wir können jetzt für die Zukunft Geld zurückstellen», freute sich Präsidentin Ursi Aschwanden über das wiederum erfreuliche Jahresergebnis 2021.

Verschiedene Betriebe wagen einen Neustart

Die Versammlung wählte den aktuellen Vorstand für weitere zwei Jahre. Die Jahresrechnung, welche mit einem Überschuss abschliesst, erhielt ebenso die Gunst der Versammlung wie alle anderen Traktanden. «Wir freuen uns, dass der Generationenwechsel in verschiedenen Tourismusbetrieben in Seelisberg mit neuen und motivierten Partnern den Weg frei für eine gute Zukunft macht», konnte der Vorstand vermelden. Sei es im Alpbeizli auf der Weid, im Restaurant Träumli, dem ehemaligen Hotel Löwen oder im Hotel Bellevue, dem touristischen Aushängeschild von Seelisberg, neue Kräfte sorgen für einen positiven touristischen Wandel in Seelisberg.

Isabelle Odermatt ist neu Betriebsleiterin am Seelisberger Seeli

Nach 31 Jahren hat Maya Tramonti als Betriebsleiterin im Naturcamping und in der Naturbadi am Seelisberg Seeli eine äusserst erfolgreiche Zeit beendet. Die Versammlung würdigte an der GV die grossen Verdienste von Maya und Tino Tramonti mit einem ehrenvollen Rückblick auf viele geleistete Stunden und Arbeiten.

Neu ist die 52-jährige Isabelle Odermatt aus Beckenried für die Führung am Seelisberger Seeli zuständig. Sie hat einschlägige Erfahrungen in der Betriebsführung und Gästebetreuung und ist mit dem Element Natur sehr stark verbunden. «Ich freue mich auf die neue Herausforderung, auf den Kontakt mit den Einheimischen und Gästen und möchte die bisherige familiäre Atmosphäre am Seeli weiterführen», erklärte die neue Betriebsleiterin.