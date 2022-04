Uri Eine Delegation des Landrats des Kantons Basel-Landschaft besucht Uri Am Mittwoch, 27. April, hat die Geschäftsleitung des Landrats des Kantons Basel‐Landschaft den Landrat des Kantons Uri besucht.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Kantonsparlamente von Basel‐Landschaft und Uri beim Gruppenbild vor dem Rathaus. Die Delegationen standen unter der Leitung von Landratspräsidentin Regula Steinemann und Landratspräsidentin Sylvia Läubli Ziegler (vorne, Mitte). Bild: PD

Nach dem Empfang im Rathaus wohnten die Gäste der Landratsdebatte bei. Im Anschluss an das Mittagessen mit lokalen Urner Spezialitäten begaben sich die Vertreter der beiden Parlamente auf eine aufschlussreiche Führung mit «Frau Gessler» durch Altdorf.

Im Verlauf des Nachmittags standen in Erstfeld, der Wohngemeinde der Landratspräsidentin Sylvia Läubli Ziegler, weitere Besichtigungen auf dem Programm: die Rega‐Basis Erstfeld, die just an diesem Tag ihr 70-Jahr-Jubiläum feiern konnte, sowie eine Führung im SBB Historic Depot mit einem Lokführerrundgang.

Zum Abschluss liessen die Mitglieder der beiden Ratsleitungen das Treffen gemütlich und freundschaftlich in Erstfeld ausklingen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. (pd/eca)