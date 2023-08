Andermatt «Eine gewaltige Sache»: Der Flüeler Jörg Arnold übernimmt Leitung des «Chedi» Der gebürtige Urner Jörg Arnold kehrt aus Zürich zurück, um ab dem 1. Oktober die Leitung des «Chedi» in Andermatt zu übernehmen und gleichzeitig Direktor der Hotels der Andermatt Swiss Alps Gruppe zu werden. Der erfahrene und gut vernetzte Flüeler soll das Wachstum vorantreiben.

Jörg Arnold übernimmt die Sawiris-Hotels in Andermatt. Bild: zvg

Paukenschlag in der Hotelbranche: Der Urner Jörg Arnold kehrt aus Zürich in seine Heimat zurück und übernimmt ab 1. Oktober die Leitung des Hotels The Chedi Andermatt als General Manager und wird gleichzeitig Direktor der Hotels der Andermatt Swiss Alps Gruppe.

Zuletzt war der im Jahr 1960 geborene Arnold als General Manager der 5-Sterne-Hotels «Storchen» und «Widder» in Zürich sowie des «Alex Lake Zürich» in Thalwil tätig. Erst Anfang dieses Jahres rückte er in die Geschäftsleitung von «The Living Circle» auf, zu welcher die genannten Hotels gehören. Dort wurde er Leiter Betriebe Nord und stellvertretender CEO. «Manchmal geht es wahnsinnig schnell», so Arnold, «der neue Job in Andermatt ist eine gewaltige Sache. Da kann man nicht Nein sagen.»

«In Uri zu sein, ist ein wunderschönes Gefühl»

Obwohl der in Flüelen aufgewachsene Arnold seit über 20 Jahren in Zürich arbeitete und lebte, ist er seinem Heimatkanton stets verbunden geblieben. «Meine Brüder und viele meiner Freunde leben noch immer im Kanton Uri, teilweise gar in Andermatt. Es freut mich, ihnen wieder nahe zu sein.» Und weiter: «Wieder zurück in Uri zu sein: Es ist ein wunderschönes Gefühl.» In seiner neuen Funktion soll Arnold nun das Wachstum der Hotels der Orascom-Gruppe von Samih Sawiris in Andermatt weiterführen.

Eigentlich hatte sich Jörg Arnold die Rückkehr nach Uri gar nicht mehr vorgestellt – aber bei einem Angebot wie bei «Chedi» und der Andermatt Swiss Alps Gruppe könne er gar nicht Nein sagen. Als Cluster Director der Hotels Andermatt wird er im Auftrag von Orascom Hotels Management von Samih Sawiris die Business Area mit den Hotels The Chedi Andermatt, Radisson Blu Reussen und den Ferienwohnungen Andermatt Alpine Apartments leiten. «Ich kenne die Familie Sawiris seit Jahren, bin gut mit ihnen verbunden. Aber rein aus Freundschaft hat es diesen Job sicherlich nicht gegeben.»

Gut vernetzt in der Branche

Tatsächlich, der Leistungsausweis des Flüelers beschränkt sich nicht nur auf die Hotels in Zürich. Er ist auch Verwaltungsrat der École hôtelière de Lausanne (EHL) und war langjähriges Mitglied der Verbandsleitung von Hotellerie Suisse sowie Vizepräsident von Zürich Tourismus. Zudem war er Vorstandsmitglied bei Schweiz Tourismus. «Ich will bestehende Verbindungen ausbauen und Synergien weiter nutzen», so Arnold. Da dürften ihm seine Verbindungen in der Tourismusbranche sicherlich helfen.

«Wir freuen uns, dass Jörg Arnold die Leitung des The Chedi Andermatt übernimmt. Mit seinem breiten Erfahrungshorizont wird er die Erfolgsgeschichte des Andermatter Leuchtturms weiterentwickeln», lässt sich Samih Sawiris, Verwaltungsratspräsident der Andermatt Swiss Alps AG, in einer Mitteilung zitieren. «Sein Netzwerk in der Aus- und Weiterbildung sowie im Tourismus ist für den ganzen Bereich Hospitality der Gruppe eine grossartige Chance, um die hohen Erwartungen an die Weiterentwicklung zur Ganzjahresdestination voranzutreiben», so Samih Sawiris in der Mitteilung.