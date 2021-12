Uri Die Planung der Buslinien soll ab Dezember 2022 vereinfacht werden Postauto möchte der Auto Uri AG fünf ÖV-Linien für eine effizientere Koordination der Buslinien überlassen.

Die Buslinien im Kanton Uri sollen effizienter gestaltet werden. Ein Postauto auf der Strecke bei Bristen. Bild: Daniel Regli (Bristen, 7. Juli 2016)

Zum Fahrplanwechsel vom 12. Dezember führt der Kanton Uri ein neues ÖV-Konzept ein. Postauto will dazu einen Beitrag leisten, damit die Buslinien in Zukunft einfacher geplant und koordiniert werden können, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Postauto betreibt im Kanton Uri mehrere Buslinien. Seit 1976 arbeiten Postauto und die Auto AG Uri (AAGU) zusammen. Neben der AAGU fährt auch die Mattli AG seit Jahrzehnten Linien für Postauto. Besteller dieser Leistungen seien der Kanton Uri und der Bund. Im Rahmen des Fahrplanwechsels prüften Postauto, die AAGU und die Mattli AG die Produktion sämtlicher Buslinien.

Das Bundesamt für Verkehr entscheidet nun über die Übertragung

Die drei Partner haben nun eine entsprechende Absichtserklärung unterschrieben. Sie beinhaltet folgenden Vorschlag: Der Betrieb der fünf Linien Altdorf–Isenthal, Amsteg–Bristen, Flüelen–Unterschächen–Urigen, Klausenpass bis Linthal und Göschenen–Göscheneralp soll ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2022 von Postauto an die AAGU übergehen. Die Mattli AG soll auf den Linien Amsteg–Bristen und Göscheneralp als Transportbeauftragte für die AAGU tätig bleiben. Die Konzessionen für die saisonalen Pässefahrten durch die Zentralalpen und den Winkelriedbus zwischen Altdorf und Stans bleiben bei Postauto. Postauto, AAGU und Mattli AG nehmen nun die Umsetzungsplanung in Angriff. Der Entscheid der Konzessionsübertragungen liege beim Bundesamt für Verkehr (BAV) und dem Kanton Uri.

Bereits seit Jahrzehnten erbringen im Kanton Uri eigenständige Postauto-Unternehmen die Transportleistung im Auftrag von Postauto. Postauto hat keine eigenen Betriebshöfe im Kanton. Für die Fahrgäste und Mitarbeitenden würde sich durch den Wechsel daher nichts ändern, und das «Know-how» bliebe erhalten. Bei Betrachtung der Gesamtsituation erachten Postauto, die Auto AG Uri und die Mattli AG diese Lösung als die wirtschaftlich vorteilhafteste für den Bestellerkanton Uri. Dies, weil es weniger Partner und somit auch weniger Schnittstellen gebe. Die Linien seien einfacher zu organisieren. (cn)