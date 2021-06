Uri Erinnerung an Greth Berther-Gisler, die für die Frauenrechte kämpfte Jacqueline Gisler Widmer, Mitglied der Kommission für Gleichstellung von Frau und Mann, erinnert sich an eines ihrer grossen Vorbilder aus der Jugendzeit, die verstorbene Greth Berther-Gisler.

«Geh doch zu Greth», sagte mir meine Mutter, als ich im Teenageralter gewisse Fragen nicht mit meiner Mutter besprechen wollte. «Sie ist eine weise Frau.» Greth Berther-Gisler war meine Nachbarin und eine Zeit lang auch eine Art Vertrauensperson für mich. Sie hat viel im Leben erlebt und für die Rechte der Frauen gekämpft. Unter anderem ist es ihr zu verdanken, dass die Mädchen ab Mitte der Sechzigerjahre die Mittelschule und das Lehrerseminar im Kanton Uri besuchen durften.

Kollegium Karl Borromäus stellte sich quer

Ein langer Kampf gegen viele, heute kaum mehr verständliche Argumente, welcher ihr auch gesundheitlich sehr zugesetzt hat. Doch von Anfang an: Als damalige Präsidentin des Katholischen Frauenbundes Uri war es Greth ein Dorn im Auge, dass für Mädchen, welche die Matura machen wollten, dies nur ausserhalb des Kantons Uri möglich war, obwohl mit dem Kollegium Karl Borromäus (KKB) in Altdorf eine Ausbildungsstätte vorhanden war. Das KKB wollte nichts von dieser Idee wissen. Also nahm sie Kontakt auf mit dem damaligen Lehrer des Mariannhiller Gymnasiums St.Josef, Pater Anton Roos. Dieser war der Idee nicht abgeneigt, konnte aber nicht selbst entscheiden, sondern musste seine Vorgesetzten in Brig um Erlaubnis bitten.

Greth Berther-Gisler wäre am 18. Juni 2021 hundert Jahre alt geworden. Bild: PD

Zudem mussten im Kanton Uri viele Gegner überzeugt werden. «Unnötig, negative Auswirkungen auf die Knaben, was will eine «Nichtstudierte», die davon nichts versteht, damit?» Solche und weitere zum Teil böse Sprüche musste Greth Berther-Gisler anhören. Damit aber nicht genug. Sie wurde vor das bischöfliche Dekanat und vor die Maturitätskommission zitiert und musste ihr Konzept erklären. Sogar die damalige Präsidentin des Schweizerischen Katholischen Frauenbundes musste sich in Chur beim Bischof für das Urner Anliegen einsetzen. Erst als das Thema im Urner Land- und Regierungsrat diskutiert wurde, stellten sich immer mehr Leute hinter die Idee von Greth Berther-Gisler.

1966 war es dann endlich so weit, die ersten Mädchen, darunter auch ihre jüngste Tochter, durften in Altdorf ins Mariannhiller Gymnasium. Ein grosser Erfolg für Greth Berther-Gisler, die kurz darauf aus gesundheitlichen Gründen vom Präsidium des Katholischen Frauenbunds Uri zurücktrat. Sie sagte später immer, ihr Einsatz habe sich gelohnt und sie habe ihn nie bereut. Danke liebe Greth, dass ich auch dank dir als Mädchen meine Ausbildung in Altdorf absolvieren durfte.