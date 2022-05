Uri Evelyn Imhof-Winkler zeigt in Altdorf ihre modern-abstrakte Kunst Die Künstlerin stellt ihre Werke bis Ende Februar 2022 in der Psychotherapeutischen Praxis an der Gotthardstrasse aus. Die Vernissage erfolgt am Samstag.

Am Samstag, dem 7. April, findet in der in der Psychotherapeutischen Praxis an der Gotthardstrasse in Altdorf von 10 bis 12 Uhr eine Vernissage statt. Gezeigt werden in der Ausstellung, die seit April und bis Ende Februar 2023 zu besichtigen ist, die Werke von Evelyn Imhof-Winkler.

Evelyn Imhof-Winkler arbeitet mit verschiedensten Materialien. Ihre Kunst ist verschiedenen Stilrichtungen zuzuordnen. Bild: PD

Der Alltag der gebürtigen Bielerin ist geprägt von Pinsel und Farbe: So begleiten diese Utensilien die gelernte Baumalerin durch ihren Arbeitsalltag und erfüllen sie auch in ihrer Freizeit. Den Umgang und die Freude an Pinsel und Farbe erwarb sie durch ihre Berufslehre und als Freizeitbeschäftigung erst mit 27 Jahren.

Seit zehn Jahren wohnt Evelyn Imhof-Winkler im Kanton Uri und engagiert sich als aktive Musikerin und als Vorstandsmitglied im Musikverein Bürglen. Ihr künstlerisches Schaffen lässt sich nicht nur einer Stilrichtung zuordnen: Sie arbeitet mit verschiedenen Strukturpasten, Gips, Marmormehl und verwendet meistens Acrylfarben für ihre modern-abstrakten Bilder. «Im Laufe der Jahre habe sie immer wieder neue Sachen ausprobiert, lernte neue Techniken und Materialien kennen und habe diverse Kurse besucht», so die Künstlerin. All dies bringe sie immer wieder auf neue Ideen und stelle sie vor interessante Herausforderungen. Die Künstlerin und der Verein Frauenpraxis Uri freuen sich über viele Besuchende. (PD/KG)