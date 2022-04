Uri Familien sollen enger betreut und unterstützt werden An der fünften Fach- und Vernetzungsveranstaltung frühe Kindheit haben Teilnehmende über eine verbesserte Erreichbarkeit und Begleitung von Familien in Uri diskutiert. Im Zentrum stand die Ausarbeitung des Grobkonzepts «Netzwerk frühe Kindheit Uri».

An der fünften Fach- und Vernetzungsveranstaltung frühe Kindheit wird Vernetzung bereits gelebt. Bild: PD

Gesundheitsförderung und Prävention als Aspekt der frühen Förderung unterstützen Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt in ihrem Entwicklungs- und Lernprozess. Diese Förderung geschieht zum grossen Teil in der Familie, aber nicht nur: auch Unterstützungsangebote ausserhalb der Familie seien wichtig. Wie das Amt für Soziales mitteilt, ist es für Familien aber teilweise schwer, den Zugang zu solchen Angeboten zu finden.

An der fünften Fach- und Vernetzungsveranstaltung frühe Kindheit haben Teilnehmende deshalb darüber diskutiert, wie Urner Familien besser erreicht und begleitet werden können. Denn familienergänzende Angebote in der frühen Kindheit seien von grosser Bedeutung, wenn Eltern ihren Kindern aus verschiedenen Gründen nicht ein ausreichend förderliches Umfeld anbieten könnten. Familien würden aber oft durch das Netz von Angeboten fallen. Wenn Herausforderungen und Schwierigkeiten dann erst beim Eintritt in das Schulsystem sichtbar werden, seien Interventionen oft zu spät oder aufwendig.

Konzeptidee «Netzwerk frühe Kindheit Uri» soll ausgearbeitet werden

Martin Hafen von der Hochschule Luzern hat an der Veranstaltung Handlungsempfehlungen für den Kanton Uri herausgearbeitet. Anschliessend hat Bruno Scheiber von der Gesundheitsförderung Uri das von einer Projektgruppe erarbeitete Grobkonzept «Netzwerk frühe Kindheit Uri» vorgestellt. In den darauf folgenden Diskussionsrunden haben die Teilnehmenden Inputs und Ideen für die Ausarbeitung der Konzeptidee gebracht.

Prof. Dr. Martin Hafen von der Hochschule Luzern hält ein Inputreferat. Bild: PD

Organisiert wurde die Veranstaltung gemeinsam von der Gesundheitsförderung Uri, der Abteilung Integration der Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) sowie der Fachstelle Familienfragen und frühe Kindheit der Stiftung Papilio. Sie richtete sich an Gemeindevertretungen und Personen, die Kinder und Familien vom Zeitpunkt der Schwangerschaft bis zum Kindergarteneintritt betreuen, begleiten oder unterrichten. Das Fazit des Amts für Soziales fällt positiv aus: Die Tagung habe gezeigt, dass schon jetzt eine rege Vernetzung in Uri gelebt werde. (cn)