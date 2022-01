Uri Fasnacht findet statt – aber mit Massnahmen Der Urner Sonderstab Covid-19 gibt die Rahmenbedingungen bekannt, unter denen die Fasnacht 2022 stattfinden soll. Grosse Umzüge wird es dieses Jahr nicht geben.

Bereits 2021 fand in Uri eine corona-konforme Fasnacht statt. Archivbild: Urner Zeitung

Die Urner Fasnacht 2022 soll stattfinden und zwar unter Einhaltung der eidgenössischen und kantonalen Massnahmen, wie der Urner Sonderstab Covid-19 mitteilt. Es werden folgende Rahmenbedingungen für die Fasnachtsaktivitäten festgelegt:

Fasnachtskonzerte im Freien sind erlaubt. Darunter fallen insbesondere die Katzenmusikkonzerte. Für sie gelten die Vorgaben für kulturelle Aktivitäten. Für Fasnachtsaktivitäten im Freien gilt: keine Beschränkung der Teilnehmendenzahl, im Aussenbereich herrscht keine Zertifikatspflicht und keine Maskenpflicht.

Grosse organisierte Fasnachtsumzüge mit Personenzahlen über 300 Teilnehmenden können nicht stattfinden.

In Innenräumen und für die Gastronomie gelten die derzeitigen Vorschriften des BAG: als 2G in Restaurants und 2G+ dort, wo nicht sitzend konsumiert wird.

Bei organisierten Auftritten von Musikformationen und Fasnachtspartys müssen die geltenden Vorschriften für Veranstaltungen eingehalten werden.

Sollte sich die epidemiologische Lage wesentlich verschlechtern, behält sich der Sonderstab die Anpassung dieser Rahmenbedingungen vor. Der Sonderstab plädiert an die Eigenverantwortung der Urner Bevölkerung bei der Einhaltung der Massnahmen und weist daraufhin, dass das Tragen einer Schutzmaske auch im Freien vor Ansteckungen schützt, wenn Abstände über längere Zeit nicht eingehalten werden könne.

Fasnachtsorganisationen mit Fragen können sich an die Infoline des Sonderstabs unter 041 874 34 33 oder per Email an corona-info@ur.ch wenden. (sok)