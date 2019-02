Uri fördert die Einführung des elektronischen Patientendossiers

Das elektronische Patientendossier (EPD) ist ein virtuelles Dossier, über das dezentral abgelegte behandlungsrelevante Daten eines Patienten in einem Abrufverfahren den an der Behandlung beteiligten Gesundheitsfachpersonen zugänglich gemacht werden können wie beispielsweise Labordaten, Rezepte, Röntgenbilder, Impfausweise oder radiologische Berichte. Der Patient entscheidet selbst, ob er ein EPD eröffnen will. Er hat jederzeit Zugriff auf alle Daten. (pz)