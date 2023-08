Kanton Uri Frontalkollision in Andermatt fordert vier Verletzte Bei einem schweren Verkehrsunfall sind eine Person schwer und drei weitere Personen leicht verletzt wurden. Sie wurden in Spitäler gebracht.

Die Unfallstelle auf der Gotthardstrasse zwischen Andermatt und Hospental. Bild: Kantonspolizei Uri (7. 8. 2023)

Eine Frontalkollision von zwei Autos hat am Montagnachmittag in Andermatt vier Verletzte gefordert. Eine Frau wurde schwer verletzt und mit einem Helikopter der Air Glacier in ein ausserkantonales Spital geflogen. Drei Personen wurden leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital nach Altdorf gebracht.

Zum Unfall kam es kurz nach 15 Uhr, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt. Eine 28-jährige Autofahrerin geriet auf der Gotthardstrasse zwischen Andermatt und Hospental im Bereich Marcht aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in ein korrekt entgegenkommendes Auto. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 35'000 Franken. Die Strasse war für zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Bei einem weiteren Unfall am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr prallte ein Autofahrer auf der Autobahn A2 kurz vor dem Teiftaltunnel in die Leitplanke. Der 24-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10’000 Franken. (rem)