Uri General Guisan kehrt zurück auf den Gotthard Wer schon immer einen Verteidigungsbunker von innen bestaunen wollte, hat am Wochenende die Gelegenheit dazu. Im Rahmen der Ausstellung über das Leben von General Henri Guisan findet eine zweitägige Feier mit vielen Attraktionen auf dem Gotthardpass statt.

Die Stiftung und das gleichnamige Museum Sasso San Gottardo veranstaltet am Wochenende vom 20. und 21. August eine zweitägige Feier zur offiziellen Einweihung der Dauerausstellung über Leben und Wirken von General Henri Guisan. Weit herum bekannt ist sein legendärer Rütli-Rapport, der zum Bau der grossen Alpenfestungen am Gotthard, im Sarganserland und im Unterwallis führte, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung.

Im Zeichen der Ausstellung von Sasso San Gottardo steht der General Henri Guisan. Archivbild: Urner Zeitung

Viele Ältere erinnern sich an die Zeiten, als in fast jeder Stube ein Porträt des Generals hing. Als Henri Guisan viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg verstorben ist, säumten Zehntausende den Trauerzug durch die Strassen von Lausanne. Was machte seine Popularität aus? Wer war er eigentlich? Die neue Ausstellung gibt Antworten auf solche Fragen. Die Eröffnung wird mit zahlreichen Attraktionen gefeiert.

Darbietungen mit Armeepferden und militärischen Fahrzeugen

Sasso San Gottardo hat in Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und der Schweizer Armee ein attraktives Festprogramm organisiert. An beiden Tagen finden auf dem Aussengelände Darbietungen mit Pferden statt (historischer Train, Kavallerieschwadron). Es gibt dort auch historische Armeefahrzeuge zu sehen und ein Zelt mit Informationen über die heutige Armee; zudem werden militärische Käseschnitten angeboten.

Die Ausstellung geht dem Leben und Wirken des Generals auf. Bild: PD

Ein Shuttle-Bus fährt kontinuierlich zu den Aussenverteidigungsbunkern der Gotthardfestung. Diese werden exklusiv für die Guisan-Feier öffentlich gezeigt. Am Samstag um 14 Uhr gibt die Filarmonica Alta Leventina zusammen mit jener aus dem Gamborogno ein grosses Platzkonzert. Alle Darbietungen auf dem Festgelände sind kostenlos, ebenso der Besuch der Bunkeranlagen.

Vortrag gibt Einblicke in die Persönlichkeit Guisans

Im Museum Sasso San Gottardo finden Führungen durch die neue Guisan-Ausstellung statt, sie sind im Eintrittspreis für das Museum inbegriffen. Barzahler erhalten an den beiden Tagen die Eintrittstickets mit 20 Prozent Rabatt. Inbegriffen ist auch die Teilnahme an einem der Vorträge von Jürg Stüssi-Lauterburg. Der langjährige Leiter der Armeebibliothek referiert über die Persönlichkeit Henri Guisan, und zwar am Sonntag um 10.30 und um 11.30, jeweils im Auditorium der Festung. Anmeldungen sind nicht notwendig. Das OK teilt zudem mit, dass es nicht ausgeschlossen sei, während dem Rundgang auf General Guisan «persönlich» zu treffen. (RIN)