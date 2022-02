Uri Gesperrter Reussdamm: Petition beim Regierungsrat eingereicht Der gesperrte Abschnitt des Reussuferwegs zwischen Erstfeld und Silenen sorgte in der Urner Bevölkerung für Ungemach. Nun wurde eine Petition gegen die Sperrung beim Regierungsrat eingereicht – mit über 2600 Unterschriften.

Vor rund drei Monaten standen Spaziergängerinnen und Radfahrer auf ihrer gewohnten Route entlang des westlichen Reussuferwegs in Erstfeld und in Silenen plötzlich vor verschlossenen Toren. 1,5 Kilometer der beliebten Strecke wurden durch die Urner Regierung gesperrt. Die Massnahme stützt sich auf eine Auflage für den Bau eines Werkgleises aus dem Jahr 1998, wie der Kanton nach der Sperrung in einer Medienmitteilung bekanntgab (wir berichteten).

Bei der Unterführung Bielenhof bei Erstfeld und 1,5 Kilometer weiter in Silenen ist der Reussdamm jeweils durch ein solches Tor abgesperrt. Seit Mitte November ist der Abschnitt für die Bevölkerung unzugänglich. Bild: PD

Der Aufschrei kam prompt. Wenige Tage nach der Sperrung lancierte der Altdorfer Ruedi Müller eine Petition, die den freien Zugang zu dem betroffenen Streckenabschnitt und somit die Aufhebung der Sperrung fordert. Nun zeigt sich: Müller ist mit diesem Anliegen nicht allein. Über 2600 Unterschriften konnte er in den vergangenen Monaten sammeln. Hinzu kommt laut Müller die bestätigte Unterstützung der Petition durch verschiedene Gemeinden. Am Montagabend wurden die Unterschriften im Rathaus Uri an die Regierung übergeben.

«Die Sperrung des Reussuferwegs zwischen Erstfeld und Silenen hat in grossen Bevölkerungskreisen Unverständnis, Frust und teilweise auch Wut ausgelöst», heisst es im Schreiben an den Regierungsrat. Die «Sensorik» funktioniere bei diesem, wie auch beim zuständigen Amt für Raumentwicklung offensichtlich nicht. Man sei weit weg vom Puls der Bevölkerung. Diese Worte wiederholt Müller bei der Petitionsübergabe an Regierungsrat und Justizdirektor Daniel Furrer und fügt bei: «Die Bevölkerung fühlt sich zu wenig ernst genommen.»

Die Petenten Ruedi Müller (links) und Paul Zgraggen (rechts) übergeben Regierungsrat und Justizdirektor Daniel Furrer die 2600 Unterschriften. Bild: Kristina Gysi (Altdorf, 14. Februar 2021)

Laut Müller sprechen sich nebst den 2600 Menschen, die die Petition unterschrieben haben, noch viele weitere für die Aufhebung der Sperrung des Reussuferwegs aus. «Bedenklich ist hier, dass es einige Firmen und Vereine gab, die die Petition zwar unterstützt haben, aber nicht namentlich aufgelistet werden wollten», so Müller zu Furrer. Die Firmen hätten befürchtet, durch die Unterstützung der Petition bei Vergaben von Kantonsaufträgen benachteiligt zu werden. Und Vereine hätten um ihre kantonalen Förderbeiträge gebangt. Diese Besorgnis kann Justizdirektor Furrer nicht nachvollziehen. «Das ginge in Richtung einer Repression», sagt er und bezeichnet es als «abwegig», dass dies der Grund für eine Nichtunterzeichnung gewesen sein könnte. Es sei ein demokratisches Grundrecht, eine Petition zu unterschreiben, betont der Regierungsrat.

Bei der Petitionsübergabe ebenfalls anwesend ist Paul Zgraggen. Zusammen mit Müller hat er Unterschriften gesammelt – die meisten, wie Müller sagt. Wie hat er das geschafft? «Mit innerer Überzeugung», antwortet der Erstfelder. Er wisse, wie es sei, wenn es keinen sicheren Verkehrsweg für Fussgänger und Velofahrerinnen gebe. Dafür habe er in seinen jungen Jahren genug erlebt. «Deshalb schätze ich sichere Wege, wie den auf dem Reussdamm, sehr.»

Pfad im Naturschutzgebiet soll verbreitert werden

Das schlechteste Szenario wäre laut Müller, wenn der von der Regierung angedachte Alternativweg umgesetzt würde. Dieser führt durch das Naturschutzgebiet Wilerschachen und ist heute grossenteils mehr ein Pfad als ein Weg. «Es wird nun überlegt, diesen Weg zu verbreitern, damit er dem Reussuferweg gleichwertig wird.» Pro Natura sei über dieses allfällige Vorhaben nicht erfreut und würde es laut Müller sicher verhindern wollen. Zgraggen fügt bei: «Wenn die Regierung die Anerkennung der Bürger zurückerlangen will, muss sie die Tore beim Reussuferweg wieder öffnen.»

Dass die Sperrung des 1,5 Kilometer langen Wegabschnitts nicht nur auf Gegenliebe stossen würde, sei dem Regierungsrat von Anfang an bewusst gewesen, sagt Furrer. «Ich möchte aber betonen, dass es sich dabei nicht um ein Projekt des Regierungsrats gehandelt hat, sondern auf der Rechtsgrundlage grösserer Projekte basiert.» Wann genau die Petenten eine Reaktion auf ihre eingereichten Unterschriften erhalten, ist noch nicht klar. Aber bis im Frühling sollte man laut Furrer schon um einiges weiter sein.