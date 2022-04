Uri Gewerbeverein Altdorf Regio: Sieben Firmen sind neu dabei Der Verein ist auf 168 Mitglieder angewachsen. Die Mitglieder haben an der Generalversammlung den siebenköpfigen Vorstand bestätigt.

Der Vorstand von Altdorf Regio (von links): Claudio Zezzi, Christoph Schuler, Stefanie Arnold, Marco Hauger, Claudia Infanger, Roger Hauger und Präsident Michael Zotter. Bild: PD

An der Generalversammlung des Gewerbevereins Altdorf Regio haben 40 Mitglieder und Gäste teilgenommen. Der Präsident Michael Zotter hat in einem Jahresbericht auf die Zeit zurückgeblickt, in der sie sich nur Online treffen konnten, wie auch an der letztjährigen GV. Umso mehr freute er sich, dass sich der Verein wieder persönlich treffen konnte, heisst es in einem Bericht des Vereins. Auch bei den vorangegangenen Besichtigungen der Basis 57 und der Sisag konnten die Mitglieder diese Normalität wieder spüren.

Sieben Firmen sind neu zum Gewerbeverein dazugekommen. Somit zählt der Verein nun 168 Mitglieder und ist der grösste Gewerbeverein im Kanton Uri. Die Neumitglieder wurden herzlich im Kreise der «Gwerbler» aufgenommen. Als Mitglied einer der Urner Gewerbevereine sind diese zugleich auch Mitglieder des Dachverbandes Wirtschaft Uri.

Der Vorstand bleibt gleich

Der Präsident Michael Zotter, Vorstandsmitglied Christoph Schuler und Kassiererin Claudia Infanger liessen sich für eine zweijährige Amtsperiode wiederwählen. Zusammen mit den vor einem Jahr wiedergewählten Vizepräsidenten Marco Hauger, Programmchef Claudio Zezzi, Aktuar Roger Hauger und der Marketingchefin Stefanie Arnold bilden sie weiterhin den siebenköpfigen Vorstand.

Der Präsident von Wirtschaft Uri, René Röthlisberger, hat an der GV über die wirtschaftlichen Entwicklungen im Kanton Uri, speziell auch im Urner Talboden, informiert. Seine Ausführungen stiessen auf reges Interesse bei den Teilnehmenden.

Als nächster Anlass steht im Juni die Besichtigung der neuen Berglodge 37 auf den Eggbergen an. (pd/cn)