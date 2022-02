Uri Gian Epp holt sich den Tagessieg in Sörenberg 22 Urner Nachwuchsfahrerinnen und Nachwuchsfahrer haben an den zwei Riesenslaloms in Sörenberg teilgenommen und sechs Podestplätze erreicht. Vier von ihnen haben sich für die kommenden Interregionalen Rennen qualifiziert.

Am Skirennen in Sörenberg am Sonntag, 30. Januar, haben die Urner Nachwuchsfahrerinnen und Nachwuchsfahrer gute Resultate erzielt, wie der Urner Skiverband mitteilt. Im ersten Riesenslalom, ausgesteckt mit 37 Toren, holten die Urnerinnen und Urner vier Podestplätze. Dabei überzeugte vor allem die tags zuvor auf dem Brüsti frischgebackene Urner Slalom- und Riesenslalommeisterin Meret Muheim vom SC Attinghausen: Sie erreichte den zweiten Rang bei den Mädchen U14 und wurde Tageszweite im Gesamtklassement. Ebenfalls in die Top Ten schafften es Elina Tresch (SC Gotthard Andermatt) bei den Mädchen U12, Lilly Briker (SC Attinghausen) als Fünfte und Lara Bissig (SC Isenthal) bei den Mädchen U16.

Zwei Urner in den Top 5

Bei den Knaben U12 waren die vier gestarteten Urner Noe Huwyler (SC Attinghausen), Noe Jeisy (SC Gotthard Andermatt), Dario Baumann (SC Attinghausen) und Ella Epp (SC Gotthard Andermatt) in den ersten zehn ihrer Kategorie vertreten. Die Kategorie U14 war mit 43 startenden Fahrern qualitativ und quantitativ die stärkste Kategorie. Trotzdem waren die acht Urner, die in dieser Kategorie starteten, mit Gian Epp (SC Gotthard Andermatt) als Kategorien- und Tagesdritter, seinem Klubkollegen Julian Planzer als Fünfter und Luca Baumann (SC Attinghausen) als Sechter in den ersten Zehn vertreten. Der Attinghauser U16-Fahrer Silvan Briker wusste als Kategorienzweiter und Gesamtfünfter ebenso zu überzeugen wie Livio Gisler (SC Gotthard Andermatt) als Kategoriendritter und sein Klubkollege Beda Muoser als Kategorienneunter bei der U16.

Das Podest der Knaben U16 mit dem Zweitrangierten Silvan Briker vom SC Attinghausen (links) und dem Drittplatzierten Livio Gisler vom SC Gotthard Andermatt (rechts). Bild: Christoph Arnold (Sörenberg, 30. Januar 2022)

Tagessieg und Doppelsieg bei den Knaben U14

Im zweiten Rennen bei etwas weicher Piste konnten die Urner Vertreterinnen nicht mehr ganz an die Leistung vom Vormittag anknüpfen. Elina Tresch (SC Gotthard Andermatt) erreichte den Rang 9 bei der Kategorie U12, Meret Muheim (SC Attinghausen) wurde Fünfte bei den Mädchen U14 und die Urner Vizemeisterin Lilly Briker (SC Attinghausen) Achte bei der Kategorie U16. Bei den Knaben U12 erreichten die Urner Vertreter Noe Huwyler (SC Attinghausen), Ella Epp (SC Gotthard Andermatt) und Dario Baumann (SC Attinghausen) geschlossen die Ränge 7 bis 9.

Die Urner Vertreter der Kategorie U14 wussten jedoch erneut zu überzeugen. Mit dem Kategoriensieger Gian Epp (SC Gotthard Andermatt) stellten sie sogar den Tagessieger. Der frisch gebackene Urner Riesenslalommeister musste mit dem zeitgleichen Marvin Näpflin (SC Büren Oberdorf) Rang Zwei teilen. Mit Elias Grau (SC Gotthard Andermatt) und Luca Baumann (SC Attinghausen) klassierten sich zwei weitere Urner in den ersten Zehn in der Kategorie U14. Als Tagesfünfter und somit Kategorienzweiter bei der U16 zeigte der Attinghauser Silvan Briker auch im zweiten Rennen ein starkes Resultat. Ebenfalls Klassierungen in dieser Kategorie erreichten Joel Aschwanden (SC Attinghausen) als Achter sowie der Schattdorfer Livio Gisler (SC Gotthard Andermatt) als Neunter.

Das Podest im zweiten Rennen der Kategorie U14 mit Tagessieger Gian Epp (SC Gotthard Andermatt) und dem Kategorien- und Tageszweiten Noah Gisler vom SC Gotthard Andermatt (links) Bild: Christoph Arnold (Sörenberg, 30. Januar 2022)

Mit diesen starken Leistungen qualifizierten sich Meret Muheim (SC Attinghausen) sowie Gian Epp, Noah und Livio Gisler (SC Gotthard Andermatt) für die Interregionalen Rennen, die aus einem Riesenslalom und zwei Slaloms bestehen und kommenden Freitag bis Sonntag in Frutigen stattfinden. (cn)