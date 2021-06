Uri Härtefallgeld gestoppt, die Gastronomie ist wieder auf sich alleine gestellt Urner Firmen haben seit Juni 2020 über 10 Millionen Franken Härtefallgelder erhalten, damit sie die Pandemie überleben. Doch weil sich die Lage entspannt, wird die Finanzhilfe beendet. «Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür», so Volkswirtschaftsdirektor Camenzind.

Der wirtschaftliche Überlebenskampf der Unternehmen scheint vorbei. Zumindest aus Sicht der Urner Regierung. Denn mit den Lockerungen der Coronamassnahmen wird nun auch das kantonale Härtefallprogramm per Ende Juni eingestellt. Ebenfalls beendet wird die Sonderregelung, nach der an Gastrobetriebe automatisch, monatlich Härtefallbeiträge ausbezahlt werden – und zwar rückwirkend auf Ende Mai.

Die Coronamassnahmen wurden gelockert, die Urner Gastroszene erwacht wieder zum Leben. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 16. Juni 2021)

Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind erklärt auf Anfrage: «Landrat und Regierungsrat haben den Covid-19-Härtefallerlass bewusst befristet, denn dabei handelt es sich um eine Notfinanzierung in Krisenzeiten.» Für ihn ist der Einstellungsentscheid vertretbar, weil viele Restriktionen nicht mehr gelten, weitere Lockerungen bevorstehen und die wirtschaftliche Lage sich entspannt. «Die Aufhebung der Sonderregelung für die Gastronomie soll auch motivierend wirken, damit die Urner Restaurants wieder vermehrt Aktivität zeigen», so Camenzind. Für ihn ist klar: «Bis in alle Ewigkeit kann das Härtefallprogramm nicht fortgesetzt werden. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für den Abschluss, damit die Unternehmen ihre Geschicke wieder selber lenken.» Zudem würden aktuell fast keine Gesuche mehr eingehen.

Discos, Clubs und Bars werden separat beurteilt

Eine Ausnahme gibt es dagegen für Discos, Clubs und Bars, deren Hauptgeschäft am späten Abend sowie am frühen Morgen läuft. «Diese Unternehmen werden wir separat anschauen, falls weitere Gesuche eintreffen», so der Volkswirtschaftsdirektor. Verständlich: Denn noch ist unklar, inwieweit nationale Lockerungen ab Juli der Kultur der Nacht eine Perspektive bieten.

Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind ist der Meinung, «dass jetzt der richtige Zeitpunkt für das Ende des Härtefallprogramms ist». Bild: PD

Urban Camenzind zieht zum Urner Härtefallprogramm rückblickend eine positive Bilanz: «Die bisherige Umsetzung kann als effizient, pragmatisch und erfolgreich bezeichnet werden. In den vergangenen Monaten konnte sichergestellt werden, dass die Unterstützungsbeiträge mit Blick auf die Kantonsfinanzen in vernünftigem, jedoch ausreichendem Mass ausbezahlt werden.»

Tatsächlich floss viel Geld: Seit Juni 2020 wurden im Kanton Uri Härtefallbeiträge an Unternehmen und Selbständigerwerbende ausgerichtet, die von der Coronapandemie stark betroffen und dadurch in eine existenzbedrohende Situation geraten sind. Zwischen Juni 2020 bis Oktober 2020 wurden insgesamt 447'000 Franken an Unternehmen und Institutionen ausbezahlt. Dabei handelte es sich vollumfänglich um kantonale Mittel. Die weit grössere Tranche kam erst in der zweiten Phase bis Mitte Juni 2021. In dieser Zeit erhielten 154 Urner Betriebe rund 9,9 Millionen Franken fürs Überleben. Davon gingen 2,3 Millionen zulasten des Kantons, die verbleibenden 7,6 Millionen zulasten des Bundes. Insgesamt wurden in Uri also mehr als 10 Millionen Franken Härtefallgelder ausbezahlt.

Im Notfall wird das Programm wieder aufgenommen

Wenn auch die Urnerinnen und Urner am Sonntag gegen das Covid-19-Gesetz stimmten, wurde die Vorlage schweizweit angenommen (wir berichteten). Deshalb kann die Urner Regierung künftig das Härtefallprogramm in einer dritten Phase fortsetzen, falls dies notwendig wird. Etwa wenn es zu einem erneuten Coronaausbruch kommt, oder sich einzelne Branchen wirtschaftlich nicht so rasch erholen, wie erwartet. Der Regierungsrat zieht deshalb eine dritte Phase des Härtefallprogramms im 4. Quartal 2021 in Betracht für den Fall, dass Betreibe oder Branchen auch nach dem 30. Juni weiterhin beträchtliche coronabedingte Ausfälle nachweisen. Der Regierungsrat schreibt dazu in einer Mitteilung:

«Die Voraussetzung dafür wäre ein neuerlicher befristeter Noterlass von Regierungsrat und Landrat für die Auszahlung weiterer Beiträge aus dem Wirtschaftsförderungsfonds.»

Zwar werden das Härtefallprogramm sowie die dazugehörige Sonderregelung für die Gastronomie per Ende Juni respektive per Ende Mai beendet, jedoch wird die Eingabefrist über dieses Datum hinaus bis zum 31. August verlängert. Die erforderliche Anpassung des Covid-19-Reglements durch die Regierung ist bereits erfolgt. Somit ist es den Unternehmen möglich, wirtschaftliche Schäden bis zum 30. Juni geltend zu machen.

Der Branchenverband Gastro Uri war am Mittwoch für eine Stellungnahme zum Ende des Härtefallprogramms nicht zu erreichen.