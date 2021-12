uri Hier feiern Urner Weihnachten gemeinsam Wer noch auf der Suche nach Anschluss am 24. Dezember ist, der wird womöglich bei der Weihnachtsfeier des Hilfswerks der Kirchen Uri fündig.

So einsam wie während der Coronapandemie waren Alleinstehende schon lange nicht mehr. Doch für sie gibt es einen Lichtblick: Nach einem Jahr Pause soll dieses Jahr die gemeinsame Weihnachtsfeier des Hilfswerks der Kirchen Uri wieder stattfinden. Verbunden mit besinnlichen, musikalischen und kulinarischen Höhepunkten können die Teilnehmenden ein Gemeinschaftserlebnis besuchen, das am 24. Dezember um 16.30 Uhr in der Spitalkapelle Altdorf beginnt und im katholischen Pfarreizentrum St.Martin fortgesetzt wird. Dieses Jahr wirken die Religionspädagogin Larissa Scherer für die Andacht in der Spitalkapelle und die Klavierschülerin Jana Arnold im Pfarreizentrum St.Martin für einen musikalischen Beitrag mit.

«Wir feiern über kulturelle, religiöse und Altersgrenzen hinweg. Seit Jahren wächst der Kreis der Teilnehmenden»,

sagt Maria Egli, die den Anlass beim Hilfswerk koordiniert. Der kirchliche Sozialdienst hat einen diakonischen Auftrag und will ein Zeichen für Beziehung, Freundschaft und Solidarität setzen. «Fröhliche Stimmung ist garantiert», so Egli, die auch selber teilnimmt. Weil der Treffpunkt 26 dieses Jahr keine Feier durchführt, empfiehlt das Schweizerische Rote Kreuz Uri geflohenen Personen in Uri die Teilnahme am Anlass des Hilfswerks.

Seit 15 Jahren finden in Altdorf offene Weihnachtsfeiern statt. Symbolbild: PD

Bernadette Würsch aus Altdorf ist seit sieben Jahren Helferin und Teilnehmerin. «Wir sind jeweils fünf bis sieben Helferinnen und bereiten den Kaffee, das Apéro-Gebäck und den Salat vor und helfen beim Servieren des Nachtessens», sagt Würsch. Sie ist selber alleinstehend und mag es, am 24. Dezember unter die Leute zu kommen. «Es ist so schön zu sehen, wie Alleinstehende, ältere Paare und Flüchtlinge Freude haben, dass sie in Gesellschaft feiern können. Sie haben sich alle viel zu erzählen.» Es komme auch immer mal wieder vor, dass sich Leute, die sich kennen, überraschend an der Feier treffen.

«Es wird über Gott und die Welt diskutiert. Von grossen Plänen bis zu den neuen Grosskindern.»

Zur guten Stimmung trage auch die Musik bei. «Wir werden versuchen, die Pandemie soweit möglich vor der Türe zu lassen und achten auf einen guten Zusammenhalt wie in einer Familie.» Der Anlass ist open end.

Gesellschaftliche Integration ist das Ziel

Das Angebot des Hilfswerks der Kirchen Uri besteht seit 15 Jahren und wird von diversen Spendern unterstützt, darunter der Urner Kantonalbank, der interkulturellen Begegnung Uri und teilweise auch von privaten Personen. Bei der Urner Kantonalbank heisst es auf Anfrage: «Als Bank der Urnerinnen und Urner setzt sich die Urner Kantonalbank aktiv für das gesellschaftliche Leben in Uri ein. So unterstützen wir auch soziale Projekte wie die Weihnachtsfeier des Hilfswerks der Kirchen Uri, damit Menschen gemeinsam feiern können und gesellschaftliche Integration erfahren.»

Der Anlass wird von der Katholischen und der Reformierten Kirchgemeinde Altdorf mitgetragen und ist kostenlos. «Diakonie ist gelebte Nächstenliebe», sagt Daniel Krieg, Pfarrer von Altdorf. An Weihnachten feiern Christinnen und Christen die Menschwerdung Gottes. Krieg sagt:

«Gott lässt sich auf die Welt und die Menschen ein, es ist kein ferner Gott.»

Darin sei der Sinn der Weihnachtsfeier zu finden. «Er stiftet Gemeinschaft zwischen sich und den Menschen und zeigt der Schöpfung, dass sie Wert und Würde hat.» Damit erhalte das Leben einen Sinn, in der Freude und im Leid. «Es ist keine heile Welt, in der wir leben, Jesus wurde selbst gekreuzigt. Doch das Leid ist nicht das Letzte in der Welt, an Ostern wird dann die Auferstehung gefeiert.» Dies sei eine Glaubensbotschaft: «Entweder vertraut man auf Gott oder man hadert mit allem in der Welt.» Am Anlass selbst geht es aber trotz des christlichen Rahmens nicht in erster Linie um die Vermittlung von christlichen Botschaften.

An der Feier gibt es noch wenige freie Plätze. Aufgrund der vom Bundesrat Anfang Dezember erlassenen Covid-Restriktionen zur Eindämmung der Pandemie gilt am Weihnachtsfest die Zertifikatspflicht mit 2G. Der Zutritt zur Veranstaltung ist somit geimpften und genesenen Personen vorenthalten. «Deshalb haben wir dieses Jahr auch etwas weniger Anmeldungen erhalten als in anderen Jahren», sagt Egli. Das Angebot soll auch in Zukunft weitergeführt werden.