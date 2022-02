Uri In Andermatt kommt es zur Grand-Prix-Migros-Premiere Zum ersten Mal überhaupt wird am Samstag ein Rennen im Rahmen des Grand Prix Migros im Kanton Uri ausgetragen. Grund dafür ist das Wetter: Im ursprünglichen Austragungsort, in Airolo, liegt zu wenig Schnee.

Am Nätschen, wo einst einer der erfolgreichsten Schweizer Abfahrer der Geschichte seine ersten Schwünge in den Schnee zog, wird am kommenden Samstag nach den grossen Stars von morgen gesucht. Die Heimat von Bernhard Russi wird zum ersten Mal überhaupt im Rahmen eines Grand Prix Migros zum Gastgeber eines Qualifikationsrennens.

Noch bis zum kommenden Dienstag können sich Mädchen und Jungen von den Jahrgängen 2006 bis 2014 für den Grand Prix Migros 2022 anmelden. Bild: PD

Hierbei werden die ersten vier Mädchen und Knaben jedes Jahrgangs (2006 bis 2014) gesucht, die sich direkt für das nationale Finale vom 24. bis 27. März qualifizieren, das in Obersaxen ausgetragen wird. Dort werden die nächsten Sieger des Grand Prix Migros gekürt, die sich in die lange Liste bekannter Schweizer Skistars einreihen können: Lara Gut-Behrami, Marco Odermatt und Michelle Gisin sind nur wenige Siegerinnen und Sieger, die sich später im Weltcup etablieren konnten. Auch die einheimische Aline Danioth gewann drei Grand Prix Migros und fuhr gesamthaft acht Mal auf das Finalpodest.

Bereits seit 20 Jahren bietet der Grand Prix Migros allen jungen Rennfahrerinnen und Rennfahrern die Möglichkeit, am grössten Kinderskirennen der Welt teilzunehmen, unabhängig ihres fahrerischen Könnens und auch ohne Skiclubmitgliedschaft. Die Jahrgänge 2015 und 2016 starten jeweils auf einer verkürzten Strecke und ohne Rangierung in der Kategorie Minirace – und somit ohne Zeitdruck. (PD/KG)