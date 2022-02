Uri Inklusive Zugwaggon: Zwei Sattelschlepper demontieren Signalisation bei Seelisbergtunnel – und fahren weiter Mit einem Zugwaggon im Schlepptau riss ein Sattelmotorfahrzeug am Donnerstag die Tunnelsignalisation hinter. Ein nachfolgender Sattelschlepper kollidierte mit dieser. Verletzt wurde niemand.

Der Sattelschlepper war mit einer Sonderbewilligung unterwegs. Bild: Kapo Uri/PD

Bei der Einfahrt des Seelisbergtunnels krachte es am Donnerstagmorgen, 10. Februar. Kurz nach 9.30 Uhr fuhr der Lenker eines Genfer Sattelmotorfahrzeugs mitsamt Anhänger auf der Autobahn A2 im Seelisbergtunnel in Fahrtrichtung Nord. Der Anhänger war mit einem Zugwaggon beladen und aufgrund seiner Dimensionen mit einer Sonderbewilligung unterwegs, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt. Kurz nach der Tunneleinfahrt fuhr der Lenker über eine Bodenwelle, wodurch der Zugwaggon mit der Tunnelsignalisation kollidierte. Diese hing in der Folge zur Fahrbahn hinunter.

Der nachfolgende Lenker eines niederländischen Sattelmotorfahrzeugs nahm die hinunterhängende Signalisation zu spät wahr und kollidierte ebenfalls mit dieser. Beide Sattelmotorfahrzeuge fuhren weiter und konnten durch die Kantonspolizei Nidwalden sowie die Luzerner Polizei angehalten werden, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 20’000 Franken. Im Einsatz standen das Amt für Betrieb Nationalstrassen, die Kantonspolizei Nidwalden, die Luzerner Polizei und die Kantonspolizei Uri. (pd/RIN)