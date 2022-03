Uri Kanton saniert historische Verkehrswege Historische Verkehrswege sind oft Wanderwege oder Viehtriebwege. Einige sind sanierungsbedürftig. Grössere Wegabschnitte zweier Objekte von nationaler Bedeutung sind saniert worden.

Der Wanderweg von Bristen hinauf nach Golzern in der Gemeinde Silenen und derjenige vom Vorderacherberg zum Biel in der Gemeinde Bürglen sind im Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) als Objekte von nationaler Bedeutung eingestuft. Sie verfügen laut einer Mitteilung der Fachstelle Wanderwege und Bike der Justizdirektion Uri über viel historische Substanz, so zum Beispiel über Trockenmauern, Pflästerungen, Querabschläge aus Steinen oder Holz und traditionelle Holzzäune.

Die beiden Wanderwege hätten einen hohen Sanierungsbedarf ausgewiesen, heisst es in der Mitteilung weiter. Ziel der Sanierungs- und Aufwertungsprojekte bei IVS-Objekten sei es, den Charakter der historischen Wege mit ihren wesentlichen Elementen in ihrer typischen Art zu erhalten. Die Umsetzung der Sanierungs- und Aufwertungsprojekte erfolgt jeweils mit Urner Unternehmern, die Erfahrung im Umgang mit Sanierungen von Trockenmauern und Natursteinpflästerungen ausweisen, so die Justizdirektion weiter. Der sensible Umgang mit der historischen Substanz und die Ortskenntnisse erleichtern die Sanierungsarbeiten.

Auf alten Pfaden von Bristen nach Golzern

Der Weg führe in vielen Kehren von der Talstation der Luftseilbahn bei Bristen durch den Wald hinauf nach Golzern. Es handle sich um einen wilden, relativ breiten Bergweg. Früher sei dem Weg nebst der Verbindung zum Tal eine wichtige Funktion für den Transport des erzhaltigen Gesteins zugekommen, das bei Pucher Gand gewonnen und zum Schmelzofen bei Acherli gebracht worden sei. Heute werde er ausschliesslich als Wanderweg genutzt, der Viehtrieb erfolge auf der neuen Erschliessungsstrasse.

Sanierte Trockenmauern und Steinstufen mit kleinflächiger Pflästerung auf Golzern. Bild: PD

Talseitige Trockenmauern lassen sich in erster Linie in den unteren, bergseitigen Stützmauern vor allem in den oberen Wegabschnitten finden, so die Mitteilung. Dazwischen seien auf dem Wegtrassee immer wieder kleine Relikte der ursprünglichen Pflästerung vorzufinden. Insgesamt wurden rund 75 Kubikmeter Trockenmauern und 30 Kubikmeter Lesesteinhaufen abgebrochen und neu aufgeschichtet sowie 180 Laufmeter Entwässerungsrinnen ausgebessert oder neu erstellt worden. Vorhandenes geeignetes Steinmaterial an Ort wurde für die Ergänzung der noch vorhandenen Pflästerung eingesetzt. Im obersten Wegabschnitt seien fast 400 neue Steinstufen erstellt worden.

Sanierter Abschnitt beim Suworowweg im Gebiet Kessel. Der bestehende Scharhaag wird im Rahmen des Sanierungsprojekts um rund 20 Meter verlängert. Bild: PD

Suworowweg mit unterschiedlichsten Aspekten

Schon früher diente der Suworowweg vom Vorderacherberg zum Biel laut der Fachstelle dem Viehtrieb. Er wies schon damals eine Breite von einem bis zwei Meter auf. Heute dient er neben dem Viehtrieb auch als Wanderweg. Teils verläuft er als Hangweg, teils als Gasse. Typische Elemente entlang des Wegs sind Trockenmauern und Lesesteinwälle mit einer Höhe von bis zu 1,5 Metern. Schöne Scharzäune begleiten insbesondere im Gebiet Kessel den Weg. Die Wegoberfläche ist oft von Gras bewachsen und nur in den steileren Passagen sind grobe Pflästerungen zu finden. Im Rahmen der Sanierung wurden gut 160 Kubikmeter Trockenmauern abgebrochen und neu aufgemauert, 240 Laufmeter Holzstufen zur Verbesserung der Begehbarkeit erstellt und kleinflächig die Pflästerungen ergänzt. Daneben wurde die Entwässerung mittels Querabschlägen und Spitzgräben verbessert. (pd/mu)