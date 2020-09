Uri: Kantonaler Finanzausgleich wird angepasst Der Finanz- und Lastenausgleich zwischen den Gemeinden und dem Kanton hat sich grösstenteils bewährt. Gegen Anpassungen gewehrt hatten sich vor allem kleinere Gemeinden.

Die Reichen helfen den Ärmeren: Was auf Bundesebene mit dem Nationalen Finanzausgleich (NFA) geschieht, ist auf kantonaler Ebene der Finanz- und Lastenausgleich zwischen dem Kanton und den Gemeinden. Damit verbunden ist auch eine klare Aufgabenteilung. Diese wurden mit der Teilrevision des entsprechenden Gesetzes nun angepasst. Die Urner sagten mit 69,5 Prozent Ja (Stimmbeteiligung 54,3 Prozent).

Gemeinden müssen allein für Langzeitpflege zahlen

Neu werden beispielsweise Zivilschutz-Einsätze als Sache des Kantons angesehen, der diese auch finanziert, womit ein Kostenteiler hinfällig wird. Zur Berechnung der Schülerpauschalen gilt ein neuer Mischindex. Die Langzeitpflege ist nun alleinige Aufgabe der Gemeinden. Zudem wird das System, mit dem Geld unter den Gemeinden und dem Kanton umgelagert wird, flexibler. Der Landrat erhält in diesem Punkt mehr Spielraum. Neu helfen sich die Gemeinden verstärkt aus bei den sozialen Lasten. Neu wird auch auf die Überalterung der Bevölkerung reagiert, indem die Lasten des Alters in Betracht gezogen werden. Angepasst wurde der Landschaftslastenausgleich. Frisch gibt es für die Berechnungen der Gemeinden eine klar definierte Fehlertoleranz. Geregelt ist ausserdem, wie im Falle einer Gemeindefusion berechnet wird.

Durch die Anpassungen werden die Gemeinden mit rund 4,7 Mio. Franken mehr belastet. Aufgefangen wird dies mit dem so genannten Globalbilanzausgleich mit Solidarbeitrag. Wenn der Kanton in eine Notlage gerät, leisten die Gemeinden einen Solidarbeitrag an den Kanton in der Form einer Reduktion des Globalbilanzausgleichs.

Widerstand von der SVP und kleinen Gemeinden

Die SVP hatte an ihrem Parteitag die Nein-Parole beschlossen. Etliche Parteimitglieder hatten sich vehement für diese Haltung ausgesprochen, unter ihnen auch Landrat Walter Baumann aus Göschenen, der betonte: «Die kleinen Gemeinden werden durch diese Teilrevision verschaukelt.»

In Leserbriefen wurde dargelegt, dass die kleinen Gemeinden durch diese Anpassungen noch weniger finanzielle Mittel zur Verfügung hätten und etwa beim Unterhalt der Strassen sparen müssten. Die Steuersätze müssten so erhöht werden, dass eine Abwanderung aus den Seitentälern wohl kaum abzuwenden sei.