Uri Kantonspolizei kontrolliert Cars und Insassen Zwei Cars konnten erst nach einem Fahrerwechsel wieder auf die Strasse. Acht Fahrerinnen und Fahrer haben gegen die Ruhezeitverordnung verstossen.

Im Schwerverkehrszentrum (SVZ) in Erstfeld führte die Kantonspolizei Uri am Donnerstag eine Carkontrolle durch. Während rund sieben Stunden wurden in Fahrtrichtung Süd und Nord 14 Gesellschaftswagen (1 CH/10 EU/3 Drittstaaten) und deren Fahrerinnen und Fahrer einer umfassenden Kontrolle unterzogen.

Insgesamt acht von ihnen mussten wegen Widerhandlungen gegen die Arbeits- und Ruhezeitverordnung (ARV) zur Anzeige gebracht werden, teilt die Polizei mit. Bei zwei Cars mussten vor der Weiterfahrt andere Chauffeure organisiert werden. Aufgrund der technischen Überprüfung der Fahrzeuge mussten keine Weiterungen vorgenommen werden.

Sämtliche bei den Lenkerinnen und Lenkern durchgeführten Atemalkoholproben fielen negativ aus. Zusätzlich wurden rund 320 Personen im Fahndungssystem RIPOL überprüft, wobei ebenfalls alle Abklärungen negativ ausfielen. (unp)