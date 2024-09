URI Kehrt mit dem Ende der Homeoffice-Pflicht auf einen Schlag wieder das Leben von früher ein? Die Homeoffice-Pflicht ist gefallen. Was bedeutet das für Betriebe? Welche Spuren hinterlässt die Pandemie? Wir fragten nach in Verwaltungen und Unternehmen.

Kehren nun alle so bald wie möglich zurück zu jenem Arbeitsalltag, der vor der Pandemie als normal galt? Mit gemeinsamen Kaffeepausen, regem persönlichen und direkten Austausch unter Mitarbeitenden in vollen Büros? Nein, zumindest nicht per sofort, wie eine Umfrage zeigt.

Auch zukünftig wird in den Büros wohl nicht täglich jeder Arbeitsplatz besetzt sein. Symbolbild: Christian Beutler / Keystone (Zürich, 21. Juni 2017)

In der Verwaltung des Kantons Uri waren am letzten Donnerstag die Mitarbeitenden noch nicht flächendeckend ins Büro zurückgekehrt. «Ich gehe auch nicht davon aus, dass alle wieder auf einen Schlag vor Ort sein werden», sagt Franz Gisler, Vorsteher des Amts für Personal. «Die Arbeit im Homeoffice wird vom Bund immer noch empfohlen und die Führungspersonen werden je nach Einschätzung der Situation über die Rückkehr des Personals an den Arbeitsplatz entscheiden», schätzt er. Doch:

«Grundsätzlich arbeiten viele sehr gerne im Büro vor Ort und profitieren so beispielsweise vom direkten und persönlichen Meinungsaustausch. Nicht zu unterschätzen ist dabei auch der soziale Kontakt unter den Mitarbeitenden im Team.»

Die meisten Mitarbeitenden würden im Kanton Uri leben und hätten keine langen Arbeitswege – somit entfalle für viele ein wichtiges Argument für die Arbeit im Homeoffice. «Sicher wird das Arbeiten im Homeoffice im Vergleich zu vor der Pandemie etwas zunehmen, da man gemerkt hat, dass sich einige Arbeiten und vor allem externe Besprechungen auch digital gut erledigen lassen», vermutet Gisler. «Dadurch kann die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert werden. Aber ausschliesslich zu Hause zu arbeiten wird kaum neuer Standard werden.»

Am Dienstag hat der Urner Regierungsrat zudem entschieden, dass innerhalb der Verwaltung die gleichen Coronamassnahmen wie beim Bund gelten: Die Homeoffice-Pflicht wird aufgehoben und es besteht nunmehr eine Homeoffice-Empfehlung. Weiter sind die repetitiven Tests, welche bis anhin obligatorisch waren, jetzt nur noch freiwillig. Andererseits bleibt wie beim Bund die Maskenpflicht im Büro bestehen.

Homeoffice wird als Bereicherung angesehen

«Es ist gesellschaftlich gesehen eine Erleichterung», sagt Claudia Zimmermann, Medienverantwortliche bei der Urner Kantonalbank, zur Aufhebung der Homeofficepflicht. Auch sie betont aber, dass nach wie vor eine Empfehlung dazu sowie die Maskenpflicht in den Büros mit mehreren Personen gelte. Auch deswegen seien nicht gleich wieder alle Mitarbeitenden der Bank vor Ort. Und sie erklärt:

«Bei uns hat Arbeiten im Homeoffice schon vor Corona Einzug gehalten und funktioniert.»

Mitarbeitende seien bereits mit der entsprechenden Infrastruktur für praktisch alle Bereiche ausgerüstet gewesen. Nicht zuletzt deswegen sei es zu keinem Personalengpass wegen Quarantänefällen gekommen. Zimmermann ist überzeugt:

«Homeoffice ist ein flexibles Arbeitsmodell der Zukunft.»

Denn: «Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht und es wird geschätzt.» Das Homeoffice sei sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer eine wertvolle Ergänzung. Es liesse sich standortunabhängiger Arbeiten und je nach Aufgabe der dafür passende Rahmen wählen. Dem noch offenen Zeitpunkt, wenn alle Einschränkungen fallen, blickt Zimmermann positiv entgegen:

«Wir freuen uns auf spontanere Treffen, den persönlichen Austausch, und dass dann die sozialen Aspekte des Zusammenarbeitens wieder intensiver werden.»

Auch am künftigen neuen Standort am Kantonsbahnhof Altdorf werden alle Mitarbeitenden einen eigenen Arbeitsplatz haben, selbst wenn sie bis zu 50 Prozent der Wochenarbeitszeit im Homeoffice arbeiten dürften.

Voraussichtlich im März 2022 zieht die Urner Kantonalbank in den Neubau am Kantonsbahnhof Altdorf um. Bild: Valentin Luthiger

Bei Dätwyler waren die Standorte durchgehend belebt

Für manche Firmen ist die Umstellung mit der Aufhebung der Homeoffice-Pflicht gar nicht so gross. Guido Unternährer, Kommunikationsverantwortlicher bei Dätwyler, sagt:

«Als produzierendes Unternehmen war bei uns rund die Hälfte unserer Mitarbeitenden immer vor Ort, weil ihre Aufgaben etwa in der Produktion, im Unterhalt oder in der Technik nicht von zu Hause aus erledigt werden können.»

Dätwyler produziert unter anderem in Schattdorf. Bild: PD/Valentin Luthiger

Statt Homeoffice-Pflicht gilt bei Dätwyler seit Montag, 7. Februar, eine Homeoffice-Empfehlung. «Jeder Mitarbeitende muss mit seinem Vorgesetzten abmachen, ob er im Betrieb oder von zu Hause arbeiten soll», sagt Unternährer. Auch bei Dätwyler gilt unverändert Maskenpflicht und die Empfehlung, Besprechungen wenn möglich online durchzuführen. «Mit diesen Massnahmen wollen wir verhindern, dass zu viele Mitarbeitende gleichzeitig erkranken und ausfallen», erklärt der Kommunikationsverantwortliche.