Uri Keine Zeit für Langeweile: Urner Ferien(s)pass findet im Herbst wieder statt Mit dem Ferien(s)pass können Urner Schulkinder abwechslungsreiche Ferientage im Herbst verbringen. Das Organisationsteam ist daran, attraktive Angebote für die Woche vom 3. bis 7. Oktober 2022 zu organisieren.

Sie sorgen für kurzweilige Tage in den Herbstferien: das motivierte 15-köpfige Ferien(s)pass-Team. Bild: PD

In den kommenden Herbstferien gibt es für Urner Schulkinder, die nicht in die Ferne verreisen, wieder viel zu erleben. Über kreatives Basteln und Gestalten, spannende Outdoor-Aktivitäten, sportliche Tätigkeiten bis hin zu attraktiven Besichtigungen und Führungen – beim Urner Ferien(s)pass ist Abwechslung garantiert. «Viele Angebote werden exklusiv für die Ferien(s)pass-Woche organisiert und sind einmalige Gelegenheiten», schreiben die Organisatoren in ihrer Mitteilung. Schon manches Schulkind habe im Ferien(s)pass ein neues Hobby entdecken können.

Die konstant hohen Teilnehmerzahlen sprechen für die Beliebtheit des Projekts: Bis zu 800 Urner Kinder profitieren jedes zweite Jahr von rund 3400 tollen Angebotsplätzen. Die Vorbereitungen für die nächste Durchführung in den Herbstferien, vom 3. bis 7. Oktober, laufen bereits auf Hochtouren, wie das OK schreibt.

Die Qual der Wahl: Über 120 verschiedene Angebote

In der Ferien(s)pass-Woche können Kinder von der ersten Primarklasse bis zur dritten Oberstufe aus einem bunt gemischten Programm mit über 120 verschiedenen Angeboten auswählen. Bewährte Angebote wie der Besuch eines Seilparks, eines Trickfilmworkshops oder Legorobotik stehen ebenso auf dem Programm wie beliebte, vielfältige Bastelangebote. Auch in diesem Jahr konnten neue, spannende Angebote generiert werden. Beispielsweise können die Kinder ihre Beweglichkeit beim Breakdance ausprobieren. Wem dies nicht streng genug ist, kann sich mit Kickboxen fit boxen. Kinder, die gerne in der freien Natur sind, können die Arbeit des Försters hautnah erleben oder mit Lamas die Bergwelt entdecken.

Einen Überblick über das gesamte Angebot wird das Informationsheft geben, welches nach den Sommerferien über die Schulen an alle Urner Schulkinder verteilt wird. Alle diese Angebote kommen aber nur dank der vielen Privatpersonen, Vereine und Unternehmen zu Stande, die ein Angebot für den Ferien(s)pass durchführen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Ohne sie wäre der Ferien(s)pass nicht denkbar!

Begleitpersonen gesucht Für die Durchführung der unterschiedlichen Aktivitäten ist der Ferien(s)pass auf freiwillige Begleitpersonen angewiesen. Wer sich während der Woche als Begleitperson zur Verfügung stellen möchte, kann sich unter www.zyytpunkt.ch informieren. (pd/RIN)

Erstmals bietet der Ferien(s)pass die Möglichkeit an, sich über den Mittag zu verpflegen. In Zusammenarbeit mit dem «Türmli» können Familien und deren Kinder am Vor- oder Nachmittag ein Angebot gebucht haben, hier zu Mittag zu essen. Damit die Küche die Anzahl Essen planen kann, müssen sich Kinder und Erwachsenen für das Mittagessen bis zum Vortag auf der Website des Ferien(s)passes anmelden. Die Anzahl der Mittagessen ist begrenzt.

Sponsoren machen es erst möglich

Neben den Anbietern der Angebote ist der ehrenamtliche Verein Urner Ferien(s)pass auch auf den «Goodwill» der Sponsoren angewiesen. Die Sponsoren machen diesen Grossanlass für die Urner Schulkinder mit ihrer grosszügigen Unterstützung erst möglich. Der Preis von 30 Franken für den Ferienpass decke nämlich nur rund einen Drittel der Kosten. Die verbleibenden zwei Drittel des Budgets wurden in der Vergangenheit je zur Hälfte aus Sponsoringbeiträgen von Gemeinden, Kanton und Stiftungen auf der einen Seite sowie von Unternehmen und Privatpersonen auf der anderen Seite gedeckt. Das Organisationsteam hofft, dass der Ferien(s)pass 2022 wieder auf das Vertrauen der Sponsoren zählen darf. Im Namen der Urner Schulkinder dankt der Verein im Voraus für jede finanzielle Unterstützung und freut sich bereits jetzt auf eine erlebnisreiche Woche. (pd/RIN)