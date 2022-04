Uri Kniffliger Rätselspass auf dem «Tatort Tell» Uri Tourismus startet am 2. Mai in die neue Sommersaison mit dem «Tatort Tell». Jeweils von Anfang Mai bis Mitte Oktober können sich schlaue Kommissarinnen und Kommissare auf die interaktive Spurensuche machen.

Junge Kommissare begeben sich auf Spurensuche beim «Tatort Tell». Bild: PD

Am 2. Mai geht der «Tatort Tell» in die nächste Runde, teilt Uri Tourismus mit. Diese Spurensuche hat Uri Tourismus 2016 zusammen mit Schweiz Tourismus ins Leben gerufen. An 15 Tatorten, verteilt in Altdorf, Bürglen und Sisikon, können Kommissarinnen und Kommissare im Mordfall Gessler ermitteln. Ausgerüstet mit einem Forschungsrucksack gehen sie in Kleingruppen der Tellgeschichte auf den Grund und erleben den Mythos Tell auf der experimentellen Spurensuche hautnah. Im Gelände lösen sie die Rätsel mit Hilfe eines Gegenstands aus dem Rucksack und werden mit etwas Geschick Hauptkommissarin oder Hauptkommissar. Der «Tatort Tell» ist jeweils von Mai bis Oktober buchbar.

Im Jahr 2021 lockte der «Tatort Tell» 695 Personen auf die Spurensuche. Mit dem Saisonstart 2022 hat Uri Tourismus in Zusammenarbeit mit Arnold Reklamen einen von 15 Tatorten komplett erneuert. Die Spurensuche eignet sich für Familien, Vereine, Firmen oder eine Gruppe von Freunden. Für die kleine Tour (Bürglen, Altdorf) benötigt man drei Stunden, für die grosse Tour (mit Sisikon) sechs Stunden. (cn)