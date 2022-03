Uri Der Güterverkehr auf der Neat kommt in Fahrt Die Neat mit dem Gotthard- und Ceneri-Basistunnel entfaltet ihre Wirkung. Drei Viertel der Güter über die Alpen wurden im vergangenen Jahr mit der Bahn transportiert. Der Verein Alpenschutz-Initiative ist damit noch nicht zufrieden.

Das Nord-Portal des Gotthard-Basistunnels. Bild: Eveline Beerkircher (Erstfeld, 18. Februar 2019)

Im vergangenen Jahr haben rund 860'000 Lastwagen die Alpen durchquert. Das sind etwa rund 40 Prozent weniger als 2001, als die Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) eingeführt wurde. Das zeigen die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Verkehr (BAV) zum alpenquerenden Güterverkehr. Das gesetzliche Verlagerungsziel von 650'000 Fahrten wird allerdings trotz der Fortschritte weiterhin verfehlt, wie das BAV schreibt.

Der Marktanteil der Schiene am gesamten alpenquerenden Güterverkehr ist im vergangenen Jahr auf 74,9 Prozent gewachsen. Das ist der höchste Wert seit 30 Jahren. 28,4 Millionen Tonnen wurden 2021 auf der Schiene transportiert. Besonders zugelegt habe der Transport auf der Gotthard-Achse (plus 17,3 Prozent). Dies dank dem Ceneri-Basistunnel und der Inbetriebnahme des Vier-Meter-Korridors. Damit können nun auch auf der Gotthard-Achse Behälter mit vier Metern Eckhöhe im unbegleiteten kombinierten Verkehr verkehren.

Der Bundesrat will daher die Verlagerung weiter stärken – etwa in dem er die LSVA weiterentwickelt. Dazu strebt er eine schrittweise Neuorientierung der LSVA gemäss CO 2 -Ausstoss der Fahrzeuge an. Massgeblich waren bisher die Euro-Abgasnormen. Ausserdem möchte die Regierung die finanzielle Unterstützung für die Rollende Landstrasse (Rola) aufrechterhalten. Die Förderung würde Ende 2023 auslaufen, nun soll sie mit jährlich rund 20 Millionen Franken bis 2028 weitergeführt werden.

Am Donnerstag hat der Nationalrat vom Verlagerungsbericht Kenntnis genommen. Er teilt die Analyse des Bundesrates und unterstützt dessen Vorschläge, um die Verlagerung voranzubringen.

Der Verlagerungspolitik fehle die Dynamik