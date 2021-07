Uri Metzgerei Ulrich ist bald in neuen Händen Hildi und Ruedi Ulrich-Tresch stehen am Samstag zum letzten Mal in ihrer Metzgerei. Per 13. August übernimmt ein Paar aus Schattdorf den Betrieb.

Bei der Metzgerei Ulrich am Lehnplatz in Altdorf steht heute Samstag, 31. Juli 2021, der grosse Ausverkauf an: Ob Cervelat, Bratwurst oder diverse Grilladen – «alles muss bis am Abend weg», sagt Hildi Ulrich-Tresch, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Ruedi Ulrich-Tresch das Geschäft seit 31 Jahren führt.

Hildi und Ruedi Ulrich-Tresch (Zweite und Dritter von links) geben nach 31 Jahren den Betrieb auf. Bild: Christian Tschümperlin (Altdorf, 30. Juli 2021)

Hildi und Ruedi Ulrich-Tresch stehen zum letzten Mal in dem Betrieb und verabschieden sich altershalber in die Pension. «Jetzt können wir das Kulturleben etwas nachholen, weil wir bisher viel gearbeitet haben», sagt sie. Den Kontakt zu den Kunden werde sie allerdings vermissen. Besonders bekannt war der Grillstand am Altdorfer Warenmarkt, an dem sie pro Tag jeweils 150 Würste verkauften.

Mit Kind und Kegel auf der Flucht vor dem Feuer

Die beiden haben die Metzgerei von Ruedis Vater übernommen, der 1956 nach Uri kam. In den rund dreissig Jahren haben sie viel erlebt. «Der bis heute ungeklärte Hausbrand von 1995 hat uns schwer getroffen. Nach der Löschaktion stand das halbe Untergeschoss unter Wasser und wir mussten mit Kind und Kegel ein Jahr lang ausziehen, bis die Reparaturen abgeschlossen waren», berichtet Ruedi Ulrich-Tresch.

Über die Jahre hat sich auch das Sortiment stark verändert. «Als wir anfingen, gab es einfach nur ganze Poulet. Heute kennt man auch Pouletgeschnetzeltes, Pouletflügeli oder Pouletbrust», so Hildi Ulrich-Tresch. Es sei wichtig, sich den Konsumentenbedürfnissen anzupassen.

Franziska und Philipp Walker übernehmen die Metzgerei Ulrich nach kleinem Umbau per 13. August 2021. Bild: Christian Tschümperlin (Schattdorf, 30. Juli 2021)

Einige Verkaufsfrauen unter den acht Angestellten werden von den neuen Betreibern, die am Freitag, 13. August, nach einem kleinen Umbau starten wollen, übernommen. «Sie kennen die Bedürfnisse der Kunden bereits», sagt der künftige Betreiber der Ulrich Metzgerei Philipp Walker.

Die Metzgerei untersteht ab dem 13. August der Fleischtrocknerei Arnold aus Schattdorf, welche Philipp und Franziska Walker seit kurzem innehaben. Auf die Frage, wie es sich anfühlt, so frisch erst Unternehmerin oder Unternehmer zu sein, sagt Philipp Walker: «Unternehmer zu sein, fühlt sich momentan noch sehr stressig an.» Es gäbe noch viele Herausforderungen zu meistern. So müsse man herausfinden, wann man wovon wie viel produziert. Franziska Walker meint aber auch: «Es ist toll, selber entscheiden zu können und schalten und walten zu können, wie man möchte.» Beide hoffen, dass sie von der neuen Kundschaft in Altdorf gut empfangen werden und dass sie diejenige aus Schattdorf mitnehmen können. Das Fleischlädeli an der Dimmerschachenstrasse 3 schliesst nämlich mit der Übergabe.